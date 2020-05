Eurooppa on ohittanut koronavirus- eli covid-19-epidemian ensimmäisen aallon huipun, viestitti Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) eli epävirallisemmin EU:n tartuntatautiviraston johtaja Andrea Ammon Euroopan parlamentille maanantaina. Virasto oli kertonut huipun ohittumisesta jo aiemmin raportissaan.

Ammon puhui maanantaina europarlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnalle. Hän kertoi, että Bulgaria on ainoa EU-maa, jossa uusien koronavirustapausten kasvu ei ole hidastunut, mutta Euractiv-sivuston mukaan myös Bulgaria on jo kertonut laskevista luvuista. Muun muassa Britannian, Ruotsin ja Puolan tartuntatilanne on pysynyt kutakuinkin tasaisena viimeiset 14 vuorokautta.

Euractivin mukaan Ammon puolusti valiokunnan kokouksessa ECDC:n toimintaa epidemian alkaessa levitä Kiinan Wuhanista. Ammon muistutti viraston julkaisseen ensimmäisen uhka-arvionsa koronaviruksesta 9. tammikuuta ja seuraavan 17. tammikuuta.

Ammon myös varoitti antamasta eri valtioiden suorituksille koronan torjunnassa arvosanaa kuolleiden tämänhetkisen määrän perusteella. Tilastot ja tiedot ovat vielä keskeneräisiä ja epäluotettavia, hän korosti.

Ammon kehotti EU-maita varovaisuuteen rajoitteiden poistamisessa. Hänen mukaansa ”tämä virus ei mene pois ennen kuin meillä on toimiva rokote” eikä ihmisten tule luottaa siihen, että viruksen aiheuttaman taudin sairastaminen suojaisi uudelta infektiolta. Ammon varoitti myös kasvomaskien tuottamasta liiallisesta turvallisuudentunteesta.

Suomalaismeppi: EU pyyhki koronakriisissä pyllyä periaatteellaan pandemiayhteistyöstä

Ammonin vierailua kommentoi myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok), europarlamentin ympäristövaliokunnan varajäsen, Euroopan suunta -podcastissa Uuden Suomen verkkosivuilla tänään tiistaina.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen katsoo EU:n ja jäsenmaiden epäonnistuneen koronatoimissaan. Kuva: Thierry Monasse

Pietikäinen antoi varsin kriittisen arvion EU-maiden ja unionin suoriutumisesta koronakriisissä. Pietikäisen mukaan EU:n periaatepäätös velvoittaa jäsenmaat yhteistyöhön pandemiatilanteissa, mutta sillä on ”pyyhitty pyllyä” monissa koronanepidemian kannalta keskeisissä asioissa.

”Se kävi aika hyvin esille, kun käytiin [Ammonin] kanssa läpi, miten tammikuussa oli jo peräänkuulutettu sitä, miten jäsenmaiden tulisi valmistautua, testaamismenetelmiä harmonisoida ja yhteishankintoihin varautua”, Pietikäinen kertoo.

”Tällöinhän Suomessa vielä todettiin, että tuskin koko infektiokaan tulee Suomeen.”

Pietikäisen mukaan on ”häpeä Euroopalle”, että epidemia on iskenyt toistaiseksi kaikista pahiten juuri Euroopan mantereeseen.

Erityisen hälyttävää on Pietikäisen mukaan ollut EU-jäsenmaiden koordinoinnin puute. Yhteistyön täytyy parantua tulevien pandemioiden varalta, hän vetoaa.

Tämäkään epidemia ei kuitenkaan ole ohi, kaukana siitä: Pietikäisen mukaan ”realistit” arvioivat nyt, että jonkinlaiseen normaalitilaan palataan kahden vuoden kuluessa. Nyt, kun Euroopan maat asteittain pyrkivät avautumaan ja purkamaan rajoituksia, on unionilla Pietikäisen mukaan edessä uusi ongelma: jäsenmaiden erilaiset epidemiatilanteet ja strategiat. Tämä vaikeuttaa muun muassa jäsenmaiden välisten rajojen avaamista.

”[Valiokunnassa] pohdittiin juuri näitä ongelmia, kun jäsenmailla on erilaisia strategioita ja tautitaso ei ole sama, kun rajoja avataan”, Pietikäinen sanoo.

Pietikäinen vaatii koronavirusepidemian tukahduttamista, ja tuomitsee niin sanottuun laumasuojaan pohjautuvan strategian ”täysin epäeettiseksi” sekä tehottomaksi.

”Laumasuoja ei ole Euroopan strategia, Euroopan strategia on tukahduttaminen – joka ei tarkoita sitä, että tapauksia ei ole yhtään, vaan sitä, että pysytään hallittavissa, pienissä määrissä”, Pietikäinen tulkitsee.

Suomessa hallitus ja terveysviranomaiset katsovat, että maailmanlaajuisesti kiertävää epidemiaa ei ole aidosti mahdollista tukahduttaa. Tämän vuoksi epidemia pyritään Suomessa pitämään tasolla, jossa se on hallittavissa, ja rajoituksia purkamaan pikkuhiljaa, samalla riskiryhmiä suojellen. Pietikäinen sen sijaan vetosi podcast-lähetyksessä epidemian minimiin tukahduttamisen puolesta.

Tätä ajatusta tuki lähetyksessä myös hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.

”Tavoitteena pitäisi mielestäni koko ajan olla, että tartunnan saaneiden määrä vähenee. Eli epidemian tukahduttaminen, pikemminkin kuin Ruotsissa tavoiteltu laumasuoja, pitäisi olla tavoitteena”, Hassi sanoi.

Kuuntele Euroopan suunta -podcast tämän linkin takaa: