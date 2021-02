Pääkaupunkiseutu on ollut huomenna tasan kolme kuukautta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tänään päättänyt jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia rajoituksia kuukaudella maaliskuun loppuun. Poikkeuksina ovat toisen asteen koulutuksen osittainen palaaminen lähiopetukseen ja yleisötilaisuuksien rajaaminen entisestään. Koronakoordinaatioryhmä yhtyy THL:n suositukseen, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräisi mahdollisimman pian yleisötilaisuuksien osallistujamäärän rajattaviksi korkeintaan kuuteen henkilöön nykyisen kymmenen henkilön sijaan.

”Lähes kolme kuukautta jatkunut yhtäjaksoinen etäopetus ei ole vähentänyt 15–19-vuotiaiden tartuntamääriä. Siten epidemiologisesta tulokulmasta katsoen on vaikea perustella rajoituksen välttämättömyyttä, tarpeellisuutta ja oikeasuuntaisuutta ”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa kaupungit katsovat tilannetta kokonaishyvinvointia korostavasta näkökulmasta ja lasten ja nuorten elämän rajoittamisella voi olla hyvin kauaskantoiset vaikutukset, kuten 1990-luvun lamalla oli.

”Pitkään jatkunut etäopetus on aiheuttanut suurta huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Emme pidä etäkoulun jatkamisella saatavia hyötyjä riittävän suurina suhteessa sen haittoihin”, Vapaavuori sanoo.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo toisen asteen opetuksen käytännön järjestelyistä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, että lukioissa lähiopetuksessa voi olla kerrallaan korkeintaan puolet ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoista. Tähän aikaan vuodesta tilaa on enemmän kuin syksyllä, sillä abiturienttien opetus on loppunut. Ammatillisessa koulutuksessa lähiopetuksessa voi olla kerrallaan kolmasosa opiskelijoista.

Ryhmäkokoja säädellään, jotta turvavälit pystytään pitämään. Ylioppilaskirjoituksen turvaamiseksi kaikki niihin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1. maaliskuuta.

Viljasen mukaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on rikkonut nuorten arjen normaalia rakennetta ja aiheuttanut oireilua.

”On tärkeää, että nuorten elämä palautetaan säännönmukaiseen arkeen olosuhteisiin, jotka ovat valvotut ja turvalliset. Pääkaupunkiseudun nuorten tilanne on ollut poikkeuksellinen verrattuna muuhun maahan, ja rajoitukset ovat jatkuneet heidän kohdallaan liian pitkään.”

Pääkaupunkiseudulla toisen asteen opiskelijat eivät ole olleet lähiopetuksessa noin kahden ja puolen kuukauden jaksoa lukuun ottamatta lähes vuoteen. Paluuta ovat Viljasen mukaan toivoneet niin lastenlääkärit ja vanhemmat kuin monet nuoretkin.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on myös valmistautunut tartuntatautilain muutoksen voimaantuloon. Lainmuutos tuo kunnille ja aluehallintovirastoille uusia toimivaltuuksia määrätä yksityisten ja julkisten asiakastilojen käytöstä.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo, että pääkaupunkiseudulla keinojen käyttöön valmistaudutaan nyt. Heti lain tullessa voimaan kaikissa asiakastiloissa on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävät hygieniaohjeistukset esillä kaikissa asiakastiloissa. Lisäksi mahdollisten asiakaspaikkojen on oltava riittävän etäällä toisistaan ja tilojen ja pintojen puhdistamista tehostettava normaalitasosta.

”Päätimme tämän päivän kokouksessa tämän lisäksi ryhtyä valmistautumaan siihen, että otamme pian lain voimaantulon jälkeen käyttöön mahdollisuuden edellyttää toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asiakkaat voivat tosiasiallisesti välttää lähikontaktit muihin tilojen käyttäjiin”, Mäkelä sanoo.

Mikäli sääntöjä ei noudateta, voidaan asiakastila laiminlyönnin takia jopa sulkea.

Koronakoordinaatioryhmä kehottaa julkisia ja yksityisiä toimijoita valmistautumaan rajoituksen käyttöönottoon. Päätökset tekevät lain tultua voimaan aluehallintovirasto tai kunnat. Jos epidemiatilanne entisestään heikkenee, tietyt tilat, esimerkiksi liikunta- ja harrastustilat, voidaan määrätä suljettaviksi kokonaan kerrallaan kahden viikon ajaksi.

Urheiluloma, ei bileloma

THL:n Mika Salminen toteaa, että osassa Suomea koronaviruksen ilmaantuvuus on laskenut, mutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tapausmäärät ovat viime viikkoina selvästi kasvaneet.

”Ei eksponentiaalisesti, mutta ihan selvästi kuitenkin merkittävää nousua. Helsingissä ja Vantaalla ilmaantuvuuden trendi on ollut usean viikon ajan nouseva.”

THL:llä ei hänen mukaansa ole tarkkaa kuvaa virusmuunnosten leviämisen laajuudesta, mutta muuntunutta virusta näyttää olevan pääkaupunkiseudulla enemmän kuin muualla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo, että yli 60-vuotiaiden epidemiatilanne on pysynyt vakaana. Eniten sairaanhoitopiiriä huolestuttaa nyt keski-ikäisten tartuntamäärien kasvu ja sairaala- ja tehohoidon tarve. Alle 30-vuotiaiden joukossa tartuntamäärien kasvu on suurinta. Tuominen kehottaa varovaisuuteen, jotta tauti ei leviäisi heistä vanhempiin ikäluokkiin.

Positiivisten tulosten osuus Uudellamaalla otetuista koronavirusnäytteistä on pysynyt joulusta lähtien noin kolmessa prosentissa ja kasvanut viime päivinä hieman.

”Tämä on aivan liian korkea. Tämäkin on yksi viesti siitä, että tautia on vahvasti väestössä”, Tuominen sanoo.

Sairaalahoidossa olevien määrä huolestuttaa sairaanhoitopiiriä, vaikkei hoidettavien määrä ole vielä kasvanut yhtä suureksi kuin viime keväänä.

”Emme haluaisi joutua tilanteeseen, jossa muuta sairaanhoitoa vähennetään. Jos tilanne tästä heikkenee, se alkaa heti syödä muita hoitoja”, Tuominen sanoo.

Keväällä koronaviruspotilaiden hoitokapasiteetin kasvattaminen oli pois muusta sairaanhoidosta. Nyt tehohoitopotilaiden määrä on kaksinkertaistunut noin kolmessa viikossa.

”Kun meillä kolmisen viikkoa sitten oli seitsemän potilasta tehohoidossa, niin tänään oli 12 omilla ja kaksi uusimaalaista muiden sairaanhoitopiirien teho-osastolla.”

Tartuntamäärät näkyvät näkyvät teho-osastoilla viipeellä, joten sairaanhoitopiiri on huolissaan keski-ikäisten sairastavien määrän kasvusta.

Husissa tutkitaan kaikista positiivisista näytteistä uudet variantit.

”Vaikuttaa siltä, että jopa yli kolmannes Husin alueen potilaista kantaa jo varianttia. En olisi tästä kovin yllättynyt, koska samanlaisia ilmiöitä on nähty jo muualla Euroopassa..”

Etelä-Suomessa on alkamassa koulujen hiihtolomaviikko.

"Tiedän, että monet THL:n suosituksista huolimatta matkustavat. Hiihtoloma on urheiluloma. Se ei ole bileloma”, Tuominen sanoo painokkaasti.