Kokoomuskonkari. Ulkoministeriksi noussut kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen (kok) on toiminut kansanedustajana vuodesta 2014.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok) selittää 13 vuotta sitten julkaisemaansa maahanmuuttoblogia.

Sittemmin poistetussa blogissa Valtonen, silloinen Lepomäki, ruoti maahanmuuttoa pohjaten taloustieteilijä Thilo Sarrazinin teokseen ”Deutschland schafft sich ab”, (suom. Saksa lopettaa itsensä), joka nosti aikanaan kohun. Liittokansleri Angela Merkel vaati tuolloin Sarrazinin eroa Saksan keskuspankin johtokunnasta maahanmuuttajia koskevien lausuntojen vuoksi.

Valtosen poistettu Puheenvuoro-blogi löytyy yhä Wayback Machinesta, joka tallentaa nettisivustoja. Valtonen pohti tekstissään, miten islamilainen kulttuuri valtaa Euroopasta merkittävästi määräävää jalansijaa jo lähivuosien aikana. Hän analysoi suuntaa antavaa laskelmaa, jonka mukaan lisääntymiskykyisten alkuperältään saksalaisten naisten määrä suppenee 90 vuodessa yli 90 prosenttia.

”Vuosikymmenten saatossa voidaan olettaa maahanmuuttajien integroituvan paikalliseen kulttuuriin eli saksalaisiksi, jolloin tällaisia laskelmia ei tarvitse harrastaa kuin akateemisessa tai geeniteknisessä mielessä. Osittain näin käykin, mutta huomattavasti vähemmän muslimitaustaisten maahanmuuttajien keskuudessa”, Valtonen muun muassa pohti vanhassa blogissaan.

Yllättävä ulostulo

Nyt hän toteaa tekstin virheeksi Facebookissa. Lausunto on siinä mielessä yllättävä, että Valtosen puheet eivät ole olleet esillä mediassa, jossa on kohistu viikonloppuna perussuomalaisten kansanedustajien väestönvaihtokommenteista. Erityisesti esiin on nostettu sisäministeri Mari Rantasen (ps) väestönvaihtoteoriaan liittyvät viittaukset.

Supo nosti väestönvaihtoteorian esiin vuonna 2021 salaliittoteoreettisena viitekehyksenä, joka nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuisesta uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle. Väestönvaihtoteoriaan nojautuvat näkemykset ovat korostuneet useassa äärioikeistolaisessa terrori-iskussa, supo huomautti vuosikirjassaan.

Valtonen ei käytä vanhassa blogissaan kyseistä termiä. Hän kuitenkin kertoo median lähestyneen häntä vanhoista kirjoituksista.

”Kirjoitin 13 vuotta sitten kirja-arvostelun taloustieteilijä Thilo Sarrazinin maahanmuuttoa ja väestönkehitystä käsittelevästä kirjasta luettuani sen silkasta mielenkiinnosta. Artikkeli ei ollut onnistunut ja pidän sen kirjoittamista virheenä. En kuitenkaan puhunut enkä ollut kuullut väestönvaihtoteoriasta. En allekirjoita tällaista teoriaa”, Valtonen kirjoittaa Facebookissa.

”Olen vahvasti uskonnonvapauden kannalla ja samalla ihmisoikeuksien ja eurooppalaisen moninaisen elämäntavan.”

Hänen mukaansa yli 10 vuotta vanhat ”äkkiväärät pätkät” eivät kerro hänen ajattelustaan, joka on kehittynyt vuosien saatossa. Hän toteaa, ettei ole enää niin mustavalkoinen kuin ennen.

”Lisäksi osa 2010–2011 vuosien kirjoituksista/kommenteista selittyy sillä, että omasta elämäntilanteesta johtuen delegoin työtä tiimiläisilleni, jotka mm. vastailivat nimissäni eri keskustelupalstoilla varsin epäonnistuneella retoriikalla. Kyseiset henkilöt eivät ole olleet vuosiin mukana enkä muutenkaan ole enää antanut kenenkään kommentoida puolestani ilman, että tarkistan sanoman ja sanamuodot.”

