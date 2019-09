Keskustan tuore puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoo, että pelkojen kylvämisen sijaan keskusta haluaa tarjota ratkaisuja asioihin. Pelkojen levittämisestä hän syyttää etenkin perussuomalaisia.

Ylen tuoreen puoluegallupin perusteella perussuomalaisten kannatusnousu tulee selkeästi keskustasta, joka puolestaan mataa historiallisen surkeissa kannatuslukemissa.

Uusi Suomi kysyi Kulmunilta heti tuoreeltaan, miten tämä aikoo kääntää kyseisen kehityksen.

”Ajattelen, että voi olla niin, että meillä on liikkeitä, jotka levittävät aika lailla erilaista pelkoa ihmisille. Kun äsken kommentoin vihreisiin liittyen, niin se pelko on varmaan myös, mitä perussuomalaiset ovat levittäneet. Ajattelen, että asioihin voidaan vaikuttaa ja niihin on olemassa ratkaisuja. Kysymys on ennen kaikkea tulevaisuudenuskosta ja toivosta omalla kotiseudulla. Jos käy niin, että alueet eriytyvät, silloin kyllä pelikenttä aukeaa voimille, jotka ovat myös populistisia. Sen takia tasa-arvo läpi tämän maan on niin keskeinen asia ja sen puolesta keskusta tekee työtä”, Kulmuni vastasi tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Hetkeä aiemmin Kulmuni oli vastannut kysymykseen koskien vihreiden ja keskustan erimielisyyksiä. Kulmuni totesi, että keskusta ei halua luoda ahdistusta, vaan ratkaisuja ihmisille.

Uusi Suomi kysyi Kulmunilta lisäksi, miten keskusta aikoo nostaa kannatustaan etelän suurissa kaupungeissa. Kulmunin mukaan ihmisten elämä on liikkuvaista ja myös työelämä monimuotoista. Monella on kesämökki. Kulmunin mielestä moderni työelämä vaatii liikkumismahdollisuuksia eri alueiden välillä.

”Keskustalainen aate ei ole sidottu aikaan tai paikkaan.”

Jo aiemmin Kulmuni on sanonut, että vihreiden tapa esiintyä ainoana ympäristöpuolueena perustuu mielikuviin. Toisaalta Kulmuni on haastanut myös perussuomalaisia ja harmitellut, että äärinationalistinen puhe on valtaamassa suomalaisuuden käsitettä.

Jo elokuun alussa Kulmuni arvosteli perussuomalaisten kärjekästä esiintymistä.

”Siellä on ehkä pelotteluakin aika paljon. Minä haluaisin tarjota ratkaisuja sen sijaan, että pelotellaan maahanmuutolla tai siirtolaisuudella. Siihen tarvitaan ratkaisuja, ei pelottelua”, Kulmuni sanoi Uudelle Suomelle elokuun alussa.

Kulmuni totesi lisäksi, että keskusta voisi olla samassa hallituksessa Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa, jos vaalitulos ja hallitusohjelma tyydyttäisi molempia osapuolia.

Myös Yle otti perussuomalaiset esille Kulmunin haastattelussa tänään Ykkösaamussa ja kysyi, miksi keskustasta on siirtynyt kannatusta etenkin perussuomalaisiin.

”Ajattelen, että kaiken vastustaminenhan on aika helppoa. Pelotteleminenkin on helppoa. Mutta se, että pystyy tarjoamaan ratkaisuja asioihin – se onkin huomattavasti vaikeampaa ja keskusta haluaa olla nimenomaan ratkaisujen puolella”, Kulmuni vastasi Ykkösaamussa.

Edelleen häneltä kysyttiin, miten vuoto perussuomalaisiin estetään.

”Varmasti tärkeää on se, että ihmiset tietävät, mitä keskusta edustaa. Jonkin verran meillä on ollut myös semmoista, että maahanmuuttokysymyksistä on puhunut oikeastaan vain perussuomalaiset. Muut puolueet eivät ole juurikaan osallistuneet siihen. Kyllä keskusta aikoo puhua maahanmuutosta”, Kulmuni vastasi.

