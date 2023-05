Yli vuoden jatkunut hyökkäyssota Ukrainassa ei ole kuluttanut Venäjän armeijaa loppuun, ja se saattaa jopa vahvistua sotakokemuksen myötä. Foreign Policy -lehti arvioi, että Venäjän meri- ja ilmavoimat saattavat olla pohjoisen ja Baltian raja-alueilla vielä lähellä samaa tasoa kuin ennen sotaa.

Lehdessä haastateltu virolainen prikaatin komentaja Andrus Merilo arvioi, että lähitulevaisuudessa Venäjän armeijassa palvelee pataljoonien ja prikaatien komentajia, jotka ovat oppineet paljon raskaista taisteluista Ukrainaa vastaan.

"Heistä tulee paljon kokeneempia kuin me olemme", hän sanoo.

Venäjän armeijan tilaa arvioi myös Naton Euroopan joukkojen komentaja Christopher Cavoli.

”On hyvin helppoa ajatella, että Venäjän armeija on romahtanut tai että se on suurissa vaikeuksissa, mutta itse asiassa se on epätasainen”, hän sanoi FP:n mukaan tässä kuussa Virossa järjestetyssä turvallisuuskonferenssissa.

Cavolin mukaan Venäjän maavoimat ovat rapautuneet huomattavasti, mutta toisaalta ne ovat myös nielleet paljon ihmisiä.

”Venäjän armeijan maavoimat on tänään suurempi kuin se oli tämän konfliktin alussa”, hän sanoi.

Merilon mukaan sota on heikentänyt Venäjän armeijan voimaa, mutta se mitä siitä syntyy, voi olla entistä taistelukykyisempi joukko, vaikka kalusto ikääntyisikin ja tarvikkeet olisivat vähissä.

