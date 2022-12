Kulunut pörssivuosi on ollut lopulta kohtuullinen olosuhteet huomioon ottaen, arvioivat asiantuntijat Markkinaraati-ohjelmassa.

Yksityissijoittaja Mika Heikkilä huomauttaa, että korona-ajan jälkeen viime vuosi oli pörssissä kovaa nousua ja kuluvan vuoden lasku puolestaan on ollut kohtuullisen maltillinen isoihin uutisiin nähden.

”Ukrainan sota, energiakriisi, kova inflaatio. Ei olisi ehkä uskonut, että selviämme näinkin kuivin jaloin”, Heikkilä summaa pörssivuotta.

Markkinaraati. Vuoden viimeisessä Markkinaraadissa Minna Karkkolan (vas.) vieraina ovat yksityissijoittaja Mika Heikkilä, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja osakesalkkujen neuvonantaja Mikko Aalto Aktiasta. Kuva: Petteri Paalasmaa

Myös Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri on helpottunut siitä, ettei mennyt huonommin. Niin ikään osakesalkkujen neuvonantaja Mikko Aalto Aktiasta sanoo, että loppuvuotta kohden on nähty pieniä valon ja toivon pilkahduksia viitaten esimerkiksi inflaatioon.

”Iso riski maailman taloudelle”

Mikä on kuluneen pörssivuoden tärkein opetus? Arvostuksilla on taas väliä, kun nollakorkojen aika on jäänyt taakse, vastaa Heikkilä. Pitää aina katsoa, kuinka kallis yhtiö on suhteessa tuloksentekokykyyn, hän kehottaa.

”Tämä on ehkä se suurin opetus.”

Aktian Aalto nostaa esiin ensi vuoden suurimpana riskinä osakesijoittajalle Kiinan, joka on luopunut nopeassa tahdissa tiukasta koronapolitiikastaan. Aalto pohtii, tekeekö Kiina taas jossain vaiheessa täyskäännöksen, jos tauti alkaa levitä.

”Jos käännös toiseen suuntaan jostain syystä tulisi, siinä olisi iso riski maailman taloudelle”, Aalto sanoo.

”Jokainen varmasti muistaa, miten solmuun nämä globaalit toimitusketjut saatiin silloin korona-aikana, kun Kiina pisti kaupunkeja ja satamia kiinni.”

Lounasmeri huomauttaa, että myös Taiwanin ympärillä on ollut levotonta. Jos Kiina ja Yhdysvallat lähtisivät kalistelemaan sapeleita, se sekoittaisi logistiikkaketjuja ja koko maailman dynamiikkaa, hän arvioi.

LUE MYÖS Italian rahat uhkaavat loppua pian – Pahin voi tapahtua koska tahansa

Heikkilä puolestaan on huolestunut niin valtioiden kuin yritysten velan määrästä, sillä velanhoitokustannukset nousevat todella rajusti.

”Tämä on osakesijoittajan kannalta minulle ehkä geopoliittisten ja Kiina-huolten lisäksi sellainen asia, että tulemme näkemään yllätyksiä yhtiöissä, että mitä ihmettä tämä velan määrä on tehnyt.”

Katse korkosijoituksiin?

Pitkästä aikaa vannoutuneen osakepoimijankin mielestä korkosijoituksissa alkaa olla mahdollisuuksia.

”Se on ollut monta vuotta täysin poissuljettua. Nyt ehkä alkaisin jo katsoa sieltä, mutta olisin erittäin valikoiva, että ne yritykset ovat vahvataseisia ja hyväkuntoisia”, Heikkilä sanoo.

Minkä Helsingin pörssiin listatun yhtiön osakkeet näyttävät juuri nyt kiinnostavilta? Asiantuntijat nostavat esiin muun muassa UPM:n, Wärtsilän ja Nordean.

Kuluttajilla tulee olemaan todella vaikea vuosi, joten Heikkilä hakisi nyt enemmän sellaisia yhtiöitä, jotka myyvät b-to-b-tyyppisesti yritykseltä yritykselle ja ovat mukana isossa vihreässä siirtymässä pitkällä aikavälillä.

Heikkilä mainitsee vahvalla taseella toimivan Nokian, joka ”toivottavasti tulee pärjäämään pitkästä aikaa vähän toisella tapaa kuin mitä historia kertoo”.

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.