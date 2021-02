Eduskuntapuolueet eivät toistaiseksi ole ilmoittaneet halusta siirtää kuntavaaleja epidemiatilanteen vuoksi, mutta keskustelu asiasta yltyy. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ilmoitti tällä viikolla, että asiaa pitää arvioida pian, helmikuun aikana, sillä vaalipäivä on jo huhtikuussa.

Puoluesihteerit yllättyivät Pöystin avauksesta, joka tuli ennen perjantain parlamentaarista vaalityöryhmän kokousta. Myöskään eduskuntapuolueiden puheenjohtajista kukaan ei kannattanut vaalien siirtämistä keskiviikkona pidetyssä lasten kuntavaalitentissä.

Politiikan taustavaikuttajat ovat alkaneet epäillä, onnistuuko tai kannattaako vaalien järjestäminen nykytilanteessa, etenkin kun epidemiatilanne on nyt kiihtymässä. Keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen sanoo Ylelle pitävänsä erittäin todennäköisenä, että huhtikuun vaalit siirtyvät. Hän ei pidä mahdollista siirtoa hätkähdyttävänä asiana.

”Mehän lykkäsimme vuoden 2016 vaalit kevääseen 2017, eikä kukaan pitänyt sitä maailmanloppuna. Harva edes muistaa, että kuntavaalit on jo kerran siirretty. Voisimme jatkaa vajaan vuoden näillä nykyisillä valtuustoilla”, Korhonen sanoo Ylelle.

Vuoden 2016 siirron taustalla oli kuntalain muutos.

Korhosen mukaan vaalit voitaisiin siirtää syksyyn tai toisaalta aluevaalien yhteyteen tammikuulle 2022, jos sote-lainsäädäntö toteutuu.

Mikäli vaalit pidetään keväällä, vaalivirkailijoiden turvallisuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, Korhonen huomauttaa.

”Heidät kaikki on silloin rokotettava ennen kuntavaaleja”, hän sanoo.

Ex-poliitikko, perussuomalaisten entinen varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala pohtii blogissaan vaalien yleistä koronariskiä.

”Jos vaalipaikoilla pitää todistaa henkilöllisyytensä sisätiloissa näyttämällä kasvonsa vaalivirkailijalle, on nykyisessä epidemiatilanteessa terveyden kannalta olemassa painavat perusteet vaalien siirtämiselle. Korona leviää myös aerosolina eli hengitysilmassa, jolloin on aika kohtuutonta vaatia äänestäjiä poistamaan maski kasvoiltaan äänestämään tullessa — ainakaan sisätiloissa. Tsekkauksen pitäisi tapahtua ulkona”, Saarakkala kirjoittaa.

Hänen mielestään ”maskipakon puute näyttäytyykin vaalien yhteydessä erittäin ongelmallisena”.

Myös Saarakkala pitää ”varsin todennäköisenä”, että vaalit siirretään syksyyn.

”Toinen juttu on sitten se, että onko vaalien siirtämisestä syksylle mitään hyötyä, ellei Suomi ota koronaepidemiassa käyttöön tukahdutusstrategiaa hybridistrategian sijaan”, Saarakkala kirjoittaa.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo Helsingin Sanomille, että ”jos vaalien siirtämiseen mentäisiin, vielä ei ole käyty keskustelua, mihin ajankohtaan ne tulisivat”. Vaalien siirtämisestä päättäisi eduskunta hallituksen esityksestä.

”Itse olen ollut sitä mieltä, että jos nyt siirtämään ruvetaan, niin pitäisi siirtää reippaasti puoli vuotta. Mutta tämä on vain oma näkemykseni”, Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläisen mukaan vaaleista muodostuu nyt ongelmallinen tilanne siksi, että tälläkin hetkellä joitakin tuhansia suomalaisia on koronatartunnan vuoksi eristettynä muista ihmisistä.

”Eristyksessä olevien tilanne on hieman hankala. Näyttää tällä hetkellä siltä, että se [heidän äänestämisensä] on hankalasti järjestettävissä. Mutta tästäkin käydään vielä keskustelua, että olisiko kuitenkin vielä joitain mahdollisuuksia”, Jääskeläinen kertoo.

Sen sijaan karanteeniin määrättyjen äänestäminen olisi helpompaa.

”Meillä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa yhteistyössä tehty ohjeistus, joka tällä hetkellä lähtee siitä, että jos on määrätty karanteeniin, on mahdollista tilata kotiäänestys”, Jääskeläinen kertoo HS:lle.

Jääskeläisen mukaan hyvä hetki siirtää vaalit on jo mennyt.

”Sellaista ei oikeastaan ole enää. Kuukauden päästä sellaisen lain antaminen olisi tietenkin vielä huonompi hetki kuin nykyinen hetki. Hyviä hetkiä ei enää ole. Nyt ollaan niin lähellä vaaleja.”

LUE MYÖS: