Vuonna 2019 Vihreät nousivat Helsingin suurimmaksi puolueeksi 23,5 prosentin ääniosuudella. Maria Ohisalo oli puoleen suosituin ehdokas 11 797 äänellä.

Vuoden 2023 vaaleissa vihreät näyttävät putoavan kokoomuksen ja SDP:n jälkeen kolmanneksi. Puolueen puheenjohtajana toimiva Ohisalo on Helsingin listan kolmanneksi suosituin ehdokas kun vaalipiirin äänistä on laskettu 63,5 prosenttia.

”Aivan valtava vaalitappio ja harmittaa todella paljon”, Ohisalo kommentoi Ylen haastattelussa.

Vihreiden tappio on maanlaajuinen. Puolue on menettämässä seitsemän kansanedustajaa nykyisestä 20:sta, mikä on keskustan ohella eniten nykyisistä eduskuntapuolueista.

”Tulos näyttää ihan hirveältä, ja tuntuu pahalta”, Ohisalo sanoi MTV:n haastattelussa.

Helsingissä vihreiden paikkamäärä on putoamassa kahdella neljään paikkaan. Yksi putoaja näyttää olevan vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne, joka on vihreiden listalla viidentenä.

”Huolettaa, minkälaisella hötöllä kaikki kolme pääministerikandidaattia ovat laittaneet menemään”, Harjanne kommentoi aiemmin illalla Ylelle.

Kokoomus on pitämässä Helsingissä kuusi kansanedustajaa, mutta kamppailee lisäksi viimeisestä läpimenijästä.

SDP on nostamassa paikkamääräänsä kahdella viiteen paikkaan.

Seuraa ääntenlaskentaa alla näkyvästä tulospalvelusta