Suomen evakuointioperaatio Afganistanista täydentyi myöhään eilen illalla, kun Suomen Kabulin-suurlähetystölle turvallisuuspalveluita tarjonneen yrityksen työntekijät onnistuttiin saamaan Kabulin lentokentän porttien sisäpuolelle.

Työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään on yhteensä 83 henkilöä. Ryhmä on päässyt Yhdysvaltojen joukkojen avustamana turvallisesti lähtemään lennolla Kabulista joitakin tunteja sitten.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan päätös 83 henkilön evakuoinnista tehtiin tiistaina. He pääsivät bussilla Kabulin lentokentän portille.

”Suurin osa heistä on lapsia. Keskiviikkona busseja ei enää päästetty etenemään. Bussi odotti 700 metrin päässä Talibanin tiesululla, mutta evakuoitavien matka ei päässyt jatkumaan. Suomen ryhmä teki yhteistyötä USA:n joukkojen kanssa ja lentokentällä toimivien diplomaattien kanssa”, Haavisto kertoi tapahtumien etenemisestä tiedotustilaisuudessaan lauantaina.

”Perjantai-iltana bussissa olevat ihmiset pääsivät jalan matkustamaan kohti lentokenttää. Tunti myöhemmin saatiin tieto, että koko joukko on amerikkalaisten hallussa lentokentällä odottamassa evakuointia. Tänä aamuna amerikkalaiset evakuoivat heidät turvalliseen välilaskupaikkaan, josta heidän matkansa jatkuu Suomeen”, hän jatkoi ja kiitti amerikkalaisia avusta.

Suomeen evakuoitujen määrä nousee tämän ryhmän myötä 413 henkilöön.

Ulkoministeriö jatkaa Suomen kansalaisten ja pysyvästi Suomessa asuvien avustamista Afganistanissa mahdollisuuksien mukaan. Haaviston mukaan Kabulissa ja muualla Afganistanissa on vielä ”yksittäisiä” suomalaisia.

Haaviston mukaan monilla muillakin Euroopan mailla evakuointitarpeet jatkuvat.

”Talebaniin on vedottu, että he antavat evakuointien jatkua, mutta on liian aikaista sanoa, miten uusi hallinto tulee toimimaan sen jälkeen kun amerikkalaiset ovat poistuneet”, hän kommentoi.