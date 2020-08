Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Twitterissä hallituksen koronatoimista syntynyttä keskustelua.

”On hyvin tärkeää, että koronatoimia läpivalaistaan ja analysoidaan kriittisesti. Sen rinnalle, että arvioidaan, miltä asiat ”tuntuvat, vaikuttavat ja näyttävät”, tarvitaan syvällistä arviota siitä, miksi toimitaan kuten toimitaan”, hän kirjoittaa.

Marinin mukaan tarvitaan ymmärrystä lainsäädännöstä ja oikeusjärjestelmästä sekä toimivaltasuhteista ja hallinnosta sekä myös asioiden kompleksisuudesta.

”Itse käyn mielelläni ja olen käytettävissä tähän keskusteluun.”

Tällä viikolla keskustelua on herättänyt etenkin pakkokaranteeniin määrätyn tartuntatautipäiväraha.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), opetusministeri Li Andersson (vas), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) ja pääministeri Sanna Marin ovat kritisoineet nykyistä tartuntatautipäivärahaa. Marin sanoi tällä viikolla Ylen A-studiossa, että hallitus pyrkii muuttamaan lakia. Samalla hän viesti, ettei asia ole yksinkertainen.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on ottanut kovin sanoin kantaa ja katsonut, että ministereiden kommentit ilmentävät empatiakuilua, jota oikeusvaltion on kurottava umpeen.

”Voi mielestäni ajatella, että keskustelua ’hupimatkailijoiden’ rajaamisesta pois tartuntatautirahan piiristä on käyty nyt tavalla, joka loukkaa syvästi oikeusvaltiomme perusarvoja. On huolestuttavaa, että tämä keskustelu levisi tällä viikolla läpi poliittisen kentän: vasemmalta oikealle, hallituksesta oppositioon. Erityisen syvästi oikeusvaltion perusarvoja loukkaavat ne stereotypiat, ennakkoluulot ja arvostelmat, joita on tällä viikolla on projisoitu ’hupimatkaajiin’”, hän sanoo.

Lue seuraavaksi: