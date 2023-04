Venäjä pyrkii väsyttämään länsimaat ja saamaan näiden tuen Ukrainalle hiipumaan manipuloimalla energiamarkkinoita sekä politiikkaa. Näin esitti Yhdysvaltain ja Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Christopher G. Cavoli vieraillessaan Yhdysvaltain kongressin asevoimien komitean kuultavana keskiviikkona.

Komentaja Cavoli kertoi komitealle, että vaikka Venäjän maavoimat on kärsinyt mittavia menetyksiä Ukrainan sodankäynnissä, sen sotavoima ei ole hiipumassa.

”Huolimatta näistä takaiskuista ja ase- sekä varustevarastojen hupenemisesta, Venäjän maajoukoilla on yhä huomattavasti kyvykkyyksiä ja kykyä, ja myös mahdollisuus yhä paikata menetyksiään”, Cavoli sanoi.

Kenties vielä vakavampi varoitus Cavolilta tuli liittyen Venäjän asevoimien muihin aselajeihin. Hänen mukaansa Venäjä on yhä merkittävä ja arvaamaton uhka Yhdysvaltain ja Euroopan intresseille.

”Isoon osaan Venäjän armeijasta tämä konflikti ei ole vaikuttanut negatiivisesti”, Cavoli sanoi.

Hänen mukaansa näihin käytännössä vahingoittumattomiin osastoihin lukeutuvat niin Venäjän ilma- ja merivoimat kuin myös sen avaruus- ja kyberyksiköt sekä strategiset joukot.

”Ilmavoimat on menettänyt hyvin vähän, 80 konetta. Heillä on yhä tuhat hävittäjää ja pommikonetta. Laivasto on menettänyt yhden aluksen”, Cavoli eritteli CNN:n mukaan.

Hän kertoi tilaisuudessa, että yksi vaikutuksitta säilynyt yksikkö on myös vedenalaiset joukot. Venäläisten sukellusveneiden aktiivisuus on nousussa ympäri Atlantin valtamerta, Cavoli kertoi.

”Venäläiset ovat [Atlantilla] aktiivisempia kuin vuosiin.”

Cavoli arvioi myös sodan kulkua ja Ukrainan odotettua vastahyökkäystä. CNN:n mukaan Cavoli sanoi, että ukrainalaisjoukot ovat vastahyökkäyksen kannalta ”hyvässä tilanteessa”, mutta toisaalta maan asevoimilla on ”heikkouksia, joista en mieluusti puhu julkisuudessa”.

”Vaikka olemme optimistisia, tämä sota ei ole lähelläkään loppua”, hän sanoi.

Kuten Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tänään torstaina, myös Cavoli kertoi, että Ukraina on saanut länsimaisilta kumppaneiltaan 98 prosenttia luvatuista taisteluajoneuvoista, jotka ovat olennaisia vastahyökkäyksen kannalta.