Itsenäinen somepalvelu Mastodon sai 70 000 uutta käyttäjää heti yhtenä päivänä, kun miljardööri Elon Musk osti Twitterin , kirjoittaa The Guardian .

Lehden mukaan monet etsivät nyt uutta sosiaalisen median kotia, mutta sitä on vaikea löytää. Twitteriä perustamassa ollut Jack Dorsey on lanseeraamassa uutta palvelua nimeltään Bluesky, mutta sen aikataulu on vielä auki.

Guardian kirjoittaa Mastodonin vetoavan nyt moniin tekniikkataitoisiin. Alustaa käyttävät erityisesti vasemmalle kallellaan olevat yhteisöt, lehti kirjoittaa.

Mastodonin malli on hajautettu, joten sitä ei voi hallita yksin mikään yhtiö tai yksittäinen miljardööri.

Palvelua on kuitenkin kritisoitu sekavaksi.

Siinä missä Twitterissä kirjoitetaan englanniksi ”tweetejä”, lähettävät Mastodon-käyttäjät ”tooteja”. Mastodon ei ole yksi ainoa alusta, vaan koostuu tuhansista ”instanceista”, jotka voisi suomentaa kanaviksi. Niitä kutsutaan myös ”servereiksi”.

Näitä kanavia pyöritetään itsenäisesti, mutta ne voivat silti olla yhteydessä toisiinsa ilman keskusjärjestelmää. Mastodonin kokonaisuutta kutsutaan ”fediverseksi”.

Tiukka linja vihapuheeseen

Mastodoniin kirjautuva käyttäjä valitsee ensin ”serverin” eli kanavan, jolle liittyy.

Syötteessään käyttäjä näkee oman kanavansa käyttäjien ”tootit”. Muillekin kanaville pystyy kuitenkin kirjoittamaan.

The Guardianin toimittajan mukaan Mastodonissa riskinä on, että jos palvelu katoaa, voi kaiken sisällön menettää. Servereiden ylläpitäjillä on myös paljon valtaa siinä, millaista keskustelua käydään.

Palvelun perustaja Eugen Rochko on sanonut, että käyttäjän pitäisi ensin tutustua kanavaan, jolle liittyy. Hyvillä kanavilla on luotettava historia, moderointilinja, vihapuheen vastaiset säännöt ja esimerkiksi varmuuskopiot.

Mastodon on ottanut tiukan linjan vihapuheeseen, eikä siellä katsota hyvällä rasismia, seksismiä, homofobiaa tai transfobiaa. Perustajan mukaan linjaukset eivät noudata oikeisto–vasemmisto-jakoa, vaan yleisiä sosiaalisen verkoston hyviä käytänteitä siitä, että vihapuhetta ei sallita. Mastodonin avointa lähdekoodia on kuitenkin jo käytetty myös valkoista ylivaltaa ajavan äärioikeiston tarkoituksiin, eikä Mastodonilla ollut juuri keinoja sitä estää. Äärioikeiston kanavaa kuitenkin estettiin käymästä vuoropuhelua muiden, suurempien servereiden välillä.

Mastodon on vapaaehtoisvoimin pystytetty projekti, jolla on vastassaan 44 miljardin kokoinen jättiyhtiö. Siitä tuskin on lyömään Twitterin ylivaltaa, The Guardian arvioi.

