Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) odottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) lausuntoa hoitajien rokotevaatimuksesta.

Asia kävi ilmi koronatiedotustilaisuudessa tänään.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen vastasi kysymykseen THL:n pääjohtajan ulostulosta asiassa. Markku Tervahauta sanoo Ylelle, että koronarokotukset pitäisi lisätä tartuntatautilain pykälään 48, mikä tekisi suojan hankkimisesta pakollista niille hoitajille, jotka työskentelevät vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Näitä potilaita ovat esimerkiksi vanhukset, vammaiset, syöpäsairaat ja vauvat.

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että heitä hoitavilla työntekijöillä ja työharjoittelussa olevilla opiskelijoilla on pykälän 48 mukainen suoja. Työnantaja kustantaa työntekijöilleen rokotukset, joilla työntekijää suojataan työstä johtuvilta vaaroilta.

Tervahauta korostaa Ylelle, ettei hän kannata hoitohenkilökunnan rokottamista pakolla, mutta asian juridinen puoli pitäisi selvittää pian, koska lisäykselle olisi potilasturvallisuusperuste. Näin hoivayksiköissä olisi mahdollista käyttää vain rokotettua henkilöstöä. Tällä hetkellä työnantaja ei Tervahaudan mukaan tiedä, missä määrin hoivan henkilöstö on ilman rokotesuojaa.

THL:n kanta näyttää muuttuneen

Puumalaisen mukaan STM on toistuvasti kysynyt asiasta THL:ltä rokotusten alkamisen jälkeen ja tähän saakka THL:n kanta on ollut se, ettei koronarokotuksia ole perusteltua sisällyttää kyseiseen tartuntatautilain pykälään. Nyt pääjohtaja Tervahauta on haastattelussa ilmoittanut, että THL:n kanta olisi ehkä muuttumassa, Puumalainen kuvasi.

"Nyt toivomme, että THL esittää tästä lausunnon. Tämän jälkeen katsotaan, millaisia perusteita siinä lausunnossa asialle olisi ja päätetään jatkotoimenpiteistä”, Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa tänään.

Puumalaisen mukaan hoivakotiepidemioita esiintyy Suomessa edelleen, vaikka rokotuskattavuus on jo korkea.

”Meillä on tällä hetkellä kuitenkin rokottamattomien tautitaakka erittäin korkea. Se on itse asiassa korkeampi kuin mikä koronan taakka noin koko väestöä ajatellen on koskaan aikaisemmin epidemian aikana ollut”, Puumalainen totesi tiedotustilaisuudessa.