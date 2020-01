Kuva: Karoliina Vuorenmäki

Madison Square Gardenissa alkoi jääkiekko-ottelu Rangersin ja Avalanchen välillä vain hetki sen jälkeen, kun uutiset Iranin vallankumouskaartin iskuista kantautuivat ihmisten kännyköihin. Joukkueet asettuivat NHL:n tapojen mukaisesti siniviivoille laulamaan kansallislaulun, johon yhtyi koko noin 20 000 ihmisen yleisö.

Todistin katsomossa, kuinka meteli alkoi nousta sotahuudon tasolle viimeistään ”and the rocket's red glare, the bombs bursting in air” -säkeen kohdalla.

Ensimmäisessä uutisaallossa vaikutti siltä, että yhdysvaltalaiset olisivat kokeneet henkilövahinkoja iskuissa, joten hallissa olevien ihmisten reaktio oli sikäli ymmärrettävä. Markkinat ennustivat myös sekasortoa, kun osakefutuurit laskivat, mutta kulta ja öljy kallistuivat.

Valkoinen talo ehti ilmoittaa, että presidentti Donald Trump pitää kansakunnalle puheen vielä illan aikana. Kaikki merkit viittasivat siihen, että Yhdysvaltain käsi on nyt revolverilla, eikä ainakaan Trump ole se mies, joka jättää painamasta liipaisimesta.

Olihan Iran katsonut päättänyt katsoa kortit, jotka Trump viikonlopun uhoilullaan iski pöytään.

Sitten uutisvirta alkoi muuttua. Ei todennäköisesti henkilövahinkoja, armeijan henkilökunta ehti alta pois. Iranin ulkoministeri kertoi Twitterissä, että valtio ei halua sotaa.

Trump vaikutti jopa iloiselta omassa kommunikoinnissaan. ”Kaikki hyvin!” presidentti kertoi omassa Twitterissään.

Yhdysvaltain presidentillä olikin kaikki syy olla iloinen, vaikka hänen valtiotaan vastaan oli käytännössä juuri hyökätty. Iran nimittäin tarjosi iskuilla Trumpille ulospääsyä tilanteesta, joka uhkasi viikonlopun aikana eskaloitua.

Iskut toteutettiin siten, että räjähdyksissä tuhoutui lähinnä seiniä. Iranin johtaja Ali Khamenein kertoikin, että kyseessä oli ”heikko” kosto. Vallankumouskaarti olisi todennäköisesti halutessaan voinut surmata amerikkalaisia, mutta se ei tehnyt niin.

Mikäli joku isku piti tehdä, niin tämä oli todennäköisesti paras vaihtoehto Iranin itsensä ja alueella asuvien ihmisten kannalta. Nyt tilanne on ”tasan”, eikä Trumpin tarvitse lähteä kostamaan kuolleiden amerikkalaisten puolesta.

Markkinatkin alkoivat palautua jo pari tuntia iskujen jälkeen. Kolmas maailmansota on peruttu jälleen kerran.

LUE MYÖS: