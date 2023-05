RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tyrmää suuret leikkaukset kehitysyhteistyöstä.

Hän kommentoi asiaa median edessä aamulla saapuessaan hallitusneuvotteluihin Säätytalolle. Kommentit välitti muun muassa Iltalehti.

Suuret leikkaukset nosti tiistaina esiin neuvottelukumppani perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hänen mukaansa kehitysapua voidaan harjoittaa ainoastaan budjettiylijäämästä.

”Me ajamme mahdollisimman suuria leikkauksia kehitysyhteistyövaroihin”, Halla-aho totesi medialle Säätytalolla tiistaina.

Orpo säästäisi, Henriksson ei

Myös hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) mukaan kehitysyhteistyöstäkin ”pitää voida säästää”.

”En ota kantaa tässä vaiheessa sen määrään, enkä yksittäisiin puolueiden säästöehdotuksiin. Neuvottelukysymyksiä”, Orpo sanoi maanantaina medialle ja toisti viestinsä tiistaiaamuna.

RKP haluaisi kuitenkin päinvastoin nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja. Puheenjohtaja Henrikssonilta kysyttiin aamulla Säätytalolla perussuomalaisten esittämistä suurista leikkauksista.

”No emme tietenkään ole valmiita suuriin leikkauksiin, vaan mehän haluttaisiin lisätä kehitysyhteistyövaroja niin, että saavutetaan se 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tässä tilanteessa, kun meillä on Ukrainan sota, joudumme maksamaan pitkään vielä tukea Ukrainalle. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaiken muun voi unohtaa, vaan Suomen on oltava myös luotettava kumppani tulevaisuudessa, ja tämä on varmasti asia, josta tullaan neuvottelemaan ja keskustelemaan paljon”, Henriksson vastasi median edessä.

Tähän Suomi on sitoutunut

Suomi on sitoutunut sekä YK:ssa että EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyövaransa 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tavoite saavutettiin ulkoministeriön mukaan hetkellisesti 1990-luvun alussa talouslaman aikana, kun bruttokansantulo romahti, mutta viime vuosina osuus on ollut karkeasti noin 0,4–0,5 prosenttia.

Vuonna 2023 valtion budjetin mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1,1 miljardia euroa.

Loppuvuodesta vaihtoehtobudjetissaan perussuomalaiset esitti 640 miljoonan euron vuotuista leikkausta kehitysyhteistyöstä

