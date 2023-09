Kansanedustaja Nasima Razmyar nousi lauantaina SDP:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Hän linjasi, että SDP tulee saattamaan Petteri Orpon (kok) hallituksen vastuuseen sanoistaan.

”Sosialidemokraatit eivät koskaan voita vaaleja olemalla hiljaa. Minä en halua olla hiljaa. Haluan puolustaa niitä arvoja, joiden varaan tämä maa on rakennettu. Me rakennamme luottamusta ja toivoa siellä, missä on pelkoa”, Razmyar sanoi.

SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana edellisellä puoluekokouskaudella toiminut Niina Malm valittiin nyt toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kolmantena varapuheenjohtajana jatkaa Matias Mäkynen.

Aikaisemmin lauantaina SDP:n puoluekokous valitsi puoluesihteeriksi Mikkel Näkkäläjärven.

Puoluekokousväki ilmaisi lauantain aikana julkisuudessa pettymystään siihen, että SDP:n uusi puheenjohtaja Antti Lindtman toivoi julkisesti joko Näkkäläjärven tai Hanna Kuntsin voittoa.

”Puoluekokousedustajana olisin toivonut mahdollisuutta äänestää muistakin kuin johdon auktorisoimista ehdokkaista”, ex-kansanedustaja Erkki Tuomioja kommentoi sosiaalisessa mediassa.

Esiin nousi myös Näkkäläjärven menneisyys. Hän nosti omassa esittelypuheenvuorossaan esiin tuomionsa törkeästä rattijuopumuksesta ja eläinsuojelurikoksesta. Ne tulivat julki vuoden 2019 eurovaalien alla.

Näkkäläjärvi sanoi tietojen esilletulon ja koko kevään 2019 olleen hänen poliittisen uransa rankin kokemus.

"Viikon raju julkinen myllytys, josta voin syyttää vain itseäni. Ymmärrettävää suuttumusta ja epäuskoa. Ja myös vahingoniloa: SDP:n nousevan tähden poliittinen ura on ohi, ilkuttiin.”

Näkkäläjärvi sanoi tiedotustilaisuudessaan lauantaina, ettei menneitä pidä peitellä.

"Kadun nuoruudessa tehtyjä virheitä, mutta niistä pitää oppia.”