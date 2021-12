Voiko lääkkeiden saatavuus olla turvallisuusuhka, jota voitaisiin tietoisesti käyttää painostuskeinona EU-maita kohtaan?

”Kyllä. Se on ihan mahdollista”, vastaa Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri Sakari Karjalainen Eurooppalaisen Suomen vetämässä Euroopan Suunta -keskustelussa, jonka voit katsoa tämän jutun yhteydestä.

Lääkkeiden saatavuus on paikoin kiinni muutamasta suurvallasta: Kiinasta, Intiasta ja Yhdysvalloista.

”Lääkkeiden tuotanto on keskittynyt näihin muutamiin paikkoihin. Silloin niiden paikkojen tuotantolaitosten turvallisuutta ei EU:n toimin pysty turvaamaan. Tällainen kiristysmahdollisuus on olemassa. Senkin vuoksi on hyvä, että EU.ssa omaa tuotantoa vahvistetaan”; Karjalainen sanoo.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd) ei pidä turvallisuuspoliittista kiristystä todennäköisenä, koska riippuvuussuhteet lääketeollisuuden tuotteista kulkevat moneen suuntaan. Kumpula-Natri näkee kuitenkin protektionismin uhkaa.

Euroopan Suunta Keskustelu on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevää valtakunnallista Euroopan Suunta -kampanjaa. Eurooppalaisen Suomen pyöreän pöydän ääressä käsitellään vuoden aikana EU:n ulkopolitiikkaa, ympäristöä, arvoja, integraatiota, laajentumista, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, sosiaalista ulottuvuutta ja kaikkia niitä aiheita, jotka koskettavat EU-kansalaisia.

Myös europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) varoittaa protektionismin vaikutuksista. Protektionismia nähtiin koronapandemian aikana, kun rokotteista taisteltiin, Kumpula-Natri ja Niinistö muistuttavat.

Keskustelussa käydään myös läpi sitä, mitä EU:ssa liikkelle laitettu terveysunioni tarkoittaa. Niinistö toteaa, että tarkoituksen ei tule olla siirtää päätäntävaltaa jäsenmailta EU:lle, vaan täydentää toimintakykyä terveysturvallisuuden kriisitilanteissa.

