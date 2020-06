Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitivät torstaina tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin rokotteita, tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

STM:n osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sanoi, että valtiot, tutkijat ja yritysmaailma tekevät nyt ennennäkemättömällä tavalla yhteistyötä rokote-, diagnostiikka-, ja lääkekehityksessä.

”Tiettyihin periaatteisiin on laajalti ilmaistu tahtotila, että halutaan maailmanlaajuisesti eri tavalla jakaa tietoa teknologiasta ja tutkimustuloksista”, Sillanaukee sanoo.

”Myös Suomi on omalla tavallaan tahtonsa tähän ilmaissut.”

Rokotteen aikataulu vielä auki

Maailmalla useampi rokotetutkimus on jo edennyt ihmiskokeisiin. Milloin rokotetta on näillä näkymin saatavilla?

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan tautitilanne on elänyt sen verran nopeasti, että se voi ainakin Euroopassa vaikeuttaa rokotetutkimusta.

”Mitä tulee immunologiaan ja kohderyhmien valintaan, pitää selvittää kuka tartuttaa virusta ja kenelle, tämä vaikutta siihen ketä rokotetaan ensin, niiden lisäksi, jotka sairastuvat tautiin vakavimmin,” Nohynek sanoo.

Sillanaukeen mukaan nyt puhutaan noin puolen vuoden perspektiivistä. Voi siis mennä syksyyn tai ensi vuoden alkuun kunnes rokotetta on markkinoilla.

”Voi olla että useampi rokoteaihio etenee maaliin. On paljon kiinni siitä miten kansainvälinen ja alueellinen yhteistyö etenee. Myös rahoitus, sillä tämä on kallista puuhaa.”

Rokotteen kehittämisen jälkeen keskiöön nousevat saatavuus ja jakelu.

Millä perustein rokotetta saataisiin jaettua eri maiden välillä? Siitä on meneillään Maailman terveysjärjestö WHO:n johtama suunnittelu ja keskustelu, josta saadaan Sillanaukeen mukaan kriteereitä myös Eurooppaan ja Suomeen, kun rokote valmistuu.

”Keskeinen asia tiedonjakamisen osalta on se, miten rokotteen tullessa se saadaan tuotettua, kun tarve on kovin suuri. Tämän takia keskustelu on tärkeää.”

Pelkästään se, että rokote on olemassa, ei riitä, sillä maan tasolla terveysjärjestelmän on hoidettava sen jakaminen tehokkaasti. Monessa maassa terveysjärjestelmiä tulee kehittää.

Suomen osalta seuraava etappi rokotteen tai rokotteiden valmistuessa on turvallisen ja tehokkaan rokotteen valinta ja hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan.

Avoinna on vielä kysymys siitäkin, tullaanko koko väestö rokottamaan.

”Emme vielä tiedä riittävästi taudin luonteesta ja vasta-aineiden muodostamisesta, on siis liian aikaista sanoa, onko koko väestölle jaettava rokote mahdollinen”, Sillanaukee sanoo.

Tautitilanne hiipunut

Johtava asiantuntija Jussi Sane THL:stä sanoo, että sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrän laskua voi pitää hyvänä merkkinä epidemian hiipumisesta Suomessa.

Suomessa oli keskiviikkoon mennessä todettu 7 040 tartuntaa, ja päivittäin todetaan keskimäärin parikymmentä uutta. Viruksen tartuttavuusluku R0 on pysytellyt 0,7–0,8 välillä, mikä kertoo tartuntojen kasvun hidastumisesta.

Sanen mukaan ihan vielä ei voida vetää johtopäätöstä, ettei rajoitustoimien purkaminen kesäkuun alussa ole johtanut tartuntojen lisääntymiseen. Suunta on kuitenkin lupaava.

Voiko pelätty toinen aalto tulla syksyllä, ja miten siihen voi varautua?

”Kukaan ei varmasti tiedä mitä tulee tapahtumaan. Isompi tautiaalto on toki mahdollinen ja siihen tulee varautua rajoittamalla fyysisiä kontakteja ja huolehtimalla hygieniasta. Myös sillä että testauskapasiteettia on riittävästi, rajataan laajemman epidemian mahdollisuutta”, Sane kertoo.

Viime viikkojen tapausten osalta ei vielä myöskään voida päätellä entistä tarkemmin, mistä uudet tartunnat ovat peräisin.

”Riski on korkein pienissä sisätiloissa joissa ihmisiä on paljon. Nykytiedon perusteella satunnaiset kohtaamiset kadulla tai julkisessa liikenteessä ovat suhteellisen pieniriskisiä.”

Vaikka epidemia on Suomessa ja Euroopassa hiipunut, kansainvälisesti se jyllää yhä. Sen painopiste on nyt siirtynyt Amerikkaan.

Pelkästään Yhdysvalloissa on nyt todettu yli kaksi miljoonaa koronatartuntaa. Toisella sijalla on Brasilia ja kolmantena Venäjä. Myös Intiassa tartuntojen kasvu näyttää yhä kiihtyvän.