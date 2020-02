Maailman terveysjärjestö WHO on hetki sitten nostanut koronaviruksen leviämisen globaalia riskiluokitusta. Riski on WHO:n mukaan nyt hyvin korkea.

WHO:n mukaan tapauksien määrän jatkuva kasvu ja viruksen leviäminen uusiin maihin lisäävät huolta ”selvästi”.

WHO:n pääjohtaja TedrosAdhanom Ghebreyesus arvioi parhaillaan käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa, että virus saavuttaa useimmat maailman maat.

Terveysjärjestön johtajistoon kuuluva Michael J Ryan korosti samassa tilaisuudessa, ettei yhtäkään yksittäistä maata voi syyttää koronaviruksesta.

”On hyvin tärkeää, että puhumme aiheesta tasapainoisesti. Kiina ei ole vastuussa koronaviruksesta, Kongokaan ei ollut vastuussa Ebolasta", hän sanoi.

Ryan perustelee myös, miksi WHO ei vielä halua puhua pandemiasta.

”Se olisi täysin tarpeetonta. Jos puhuisimme pandemiasta, se tarkoittaisi, että odottaisimme kaikkien maailman ihmisten saavan virustartunnan. Data ei tue tätä näkemystä ainakaan vielä.”

Uuden koronaviruksen on maailmanlaajuisesti saanut tähän mennessä ainakin 80 000 ihmistä.

