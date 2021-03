Kuva: Evan Gowan et al. (CC-BY 4.0)

Geotieteilijöitä on vaivannut pitkään ristiriita, jota he itse ovat nimittäneet kadonneen jään ongelmaksi. Nyt saksalaisjohtoinen tutkimusryhmä on luonut uuden geofysikaalisen mallin, joka tukee toista kahdesta ristiriitaisesta tulkinnasta. Evan Gowanin johtamat tutkijat itse sanovatkin ratkaisseensa tieteenalaa askarruttaneen ongelman.

Ongelma liittyy jäätiköiden kasvuun jääkausien aikana, kun valtavia määriä vettä siirtyi lumisateen mukana meristä mannerjäätiköille. Koska materiaa ei pääse maapallolta karkuun ainakaan marginaalista määrää enempää, täytyi jäätiköiden paksuuden ja merenpinnan alenemisen olla tasapainossa.

Tämä periaatteessa yksinkertaiselta kuulostava yhtälö on kuitenkin osoittautunut geotieteilijöille vaikeaksi, sillä kahdella eri menetelmällä tehtyihin päätelmiin on jäänyt keskimäärin 18 metrin selittämätön ristiriita. Tätä erotusta geotieteilijät ovat nimittäneet julkaisuissaan kuvainnollisella kielellä ”kadonneeksi jääksi”.

Valtava määrä kateissa

Koska valtamerten pinta-ala on reilu 300 miljoonaa neliökilometriä, 18 metriä tarkoittaa noin 6 miljoonaa kuutiokilometriä ”kadonnutta” vettä tai jäätä. Tämä on yhtä kuin 6 × 10¹⁵ tonnia eli auki kirjoitettuna 6000 000000 000000 tonnia, tai suurin piirtein kaksi kertaa Grönlannin mannerjään verran.

Alfred Wegener -instituutissa (AWI) työskentelevän Gowanin ja hänen kollegoidensa rakentama malli antaa tukea kilpailevista vaihtoehdoista toiselle. Uuden mallin mukaan viimeisen jääkauden maksimivaiheessa noin 20 000 vuotta sitten merenpinta oli globaalisti keskimäärin 116 metriä nykyistä alempana. Malli sopii yhteen tietyiltä trooppisilta seuduilta tehtyjen, meren pinnan tasosta kielivien korallifossiilihavaintojen kanssa.

Samoihin havaintoihin pohjaavien aiempien mallien mukaan merenpinnan olisi täytynyt laskea keskimäärin jopa 130 metriä. Jäätiköiden laajuudesta lähtötietonsa ottaneet mallit ovat puolestaan olleet lähempänä uutta tulosta noin 110–120 metrissä.

”Koska Maapallo muovautuu mannerjäätiköiden vaikutuksesta, merenpinnan muutokset eivät ole kaikkialla samanlaiset”, Gowan selittää ongelman taustaa T&T:lle sähköpostitse.

Havaintoja koralliriutoista

Toisin sanoen koralliriuttahavainnoista tehdyn australialaisen mallin mukaan merenpinta olisi laskenut tropiikin ulkopuolella vielä rajusti enemmän. Gowanin ryhmän mukaan ero on ollut pienempi: kapea-alaisia minimejä lukuun ottamatta merenpinta on ollut enimmilläänkin vain noin 130 metriä nykyistä alempana sen sijasta, että keskiarvo olisi näin suuri.

Uusi malli lähtee liikkeelle toisaalta tunnetuista jääpeitteen rajoista, toisaalta menneen ilmaston rekonstruktioista ja toisaalta fysiikan laeista sekä Maapallon ominaisuuksista, kuten Maan vaipan kiviaineksen sitkaudesta.

Vaipan ominaisuudet olivat mallinnuksessa tärkeitä, sillä ne määräävät, miten paljon kallio painuu kuopalle mannerjään alla. Lähtöpisteeksi tutkijat valitsivat ajan 80 000 vuotta sitten.

Tutkijat myöntävät, että siirryttäessä kauemmas historiaan, noin 30 000 vuoden päähän, heidän mallinsa ei tuota yhtä hyviä tuloksia kuin viimeisen jääkausimaksimin aikaan.

Tutkimustuloksista kertoi AWI:n lehdistötiedote. Mainittakoon, että tiedotteen tulkinta tutkimuksen oleellisesta annista on epätarkka. Havainnot koralliriutoista eivät kerro suoraan 130 metrin tiputuksesta, kuten tiedotteesta voisi päätellä – sen sijaan kyse on kilpailevasta mallista, joka pohjaa koralleista tehtyihin havaintoihin.

Tieteellinen raportti on julkaistu Nature Communications -lehdessä, ja se on vapaasti luettavissa.