Venäjälle koronatilanteesta huolimatta matkustaneet jalkapallofanit ovat saaneet kritiikkiä samoin kuin viranomaiset, joiden testausjärjestelyjä rajalla on pidetty riittämättöminä.

EM-kisaturistien Venäjän-matkoista on koitunut Suomeen kaikkiaan jo lähes 300 koronavirustartuntaa, kertoo Yle.

Enemmistö eli noin 200 tartuntaa on todettu HUS-alueen asukkailla, sairaanhoitopiiri kertoi maanantaina. HUS-alueella lähes 500 ihmistä on asetettu karanteeniin kisaturismiin liittyen.

Tapauksia on kuitenkin eri puolilla maata, ja eri sairaanhoitopiireistä kerrotaan Ylelle, että kisaturismi on johtanut myös jatkotartuntoihin kotimaassa.

”Nämä [tuoreet] tartunnat ovat pääosin tulleet ulkomailta, etenkin Venäjältä. Ne ovat johtaneet jatkotartuntoihin perhepiirissä ja vähän muuallakin”, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Elina Kärnä Ylelle.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on viimeisen kahden viikon aikana todettu 20 uutta koronavirustartuntaa, joista peräti 17 juhannuksen aikana.

Myös Etelä-Karjalan Eksote-sairaanhoitopiirissä tartunnat ovat jo levinneet kisaturistien lähipiiriin, Yle kertoo. Eksoten terveyspalvelujohtaja Tuula Karhulan mukaan jatkotartuntoja on varmistunut ainakin jalkapalloturistien perheissä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tiedossa on 17 koronatapausta, jotka liittyvät jalkapallon EM-kisoihin Pietarissa.

”17 ei normaalitilanteessa ole suuri määrä, mutta jos ajatellaan altistuneiden määrää, lukua ei voi vähätellä. Etenkin kun on tiedossa, että kyseessä on todennäköisesti viruksen deltamuunnos, joka on herkempi tarttumaan”, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä huomauttaa Ylellä.