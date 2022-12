Viime päivien aikana kiertäneitä huhuja siitä, että Venäjän asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov olisi erotettu tehtävästään, ei voida vahvistaa. Näin toteaa Britannian päivittäinen tiedusteluraportti keskiviikkona.

Jännitteet kuitenkin ulottuvat ”todennäköisesti Venäjän sotilashierarkian huipulle”, brittitiedustelu arvioi.

Vuonna 2014 venäläiskapinallisten toimintaa niin sanotussa Donetskin kansantasavallassa johtanut Igor Girkin on poikkeuksellisella tavalla kohdistanut kritiikkiä Venäjän presidentti Vladimir Putinia kohtaan, kertoi ajatushautomo ISW aiemmin tässä kuussa.

LUE LISÄÄ:

Brittitiedustelu arvioi nyt, että Girkinin kritiikki osoittaa, että Venäjän turvallisuusyhteisössä käydään kiivasta keskustelua Venäjän sodankäynnin tavasta Ukrainassa.

Girkin on kritisoinut Venäjän suoriutumista Ukrainassa koko helmikuussa alkaneen hyökkäyssodan ajan. Hän kuuluu niin sanottuihin ”sotabloggareihin” eli sotakiihkoilijoihin, jotka kannattavat sotaa mutta ovat pettyneitä Venäjän heikkoon sotamenestykseen.

LUE LISÄÄ:

Sotabloggareiden keskuudessa on liikkunut huhuja, että Gerasimov olisi siirrretty sivuun tehtävistään. Venäjän puolustusministeriö kiisti asian sunnuntaina, on muun muassa The Moscow Times kertonut. Lehden mukaan on väitetty, että Gerasimov, Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Šoigu ovat kolminkeskisesti vastanneet hyökkäyssodan suunnittelusta.

Hyökkäyssotatoimia Ukrainassa johtaa nyt komentaja Sergei Surovikin.

LUE LISÄÄ: