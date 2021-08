Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan sisäministeriö ehdottaa syksyn budjettineuvotteluissa pakolaiskiintiön nostamista 2 000:een. Hän kertoi asiasta tänään torstaina Ylen aamussa.

”Tämä olisi yksi keino auttaa kaikista hädänalaisimpia ihmisiä”, Ohisalo sanoi.

Tällä hetkellä Suomen pakolaiskiintiö on 1 050 ihmistä, eli sisäministeriö esittää pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista.

Sisäministeriö haluaa nostaa pakolaiskiintiötä muun muassa Afganistanin heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Ohisalon mukaan ihmisten ottaminen Suomeen pakolaisleireiltä kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta on toimivin tapa auttaa maasta saapuvia pakolaisia.

Pakolaiskiintiön nostaminen saa välittömästi kannatusta myös opetusministeri Li Anderssonilta (vas).

”Pakolaiskiintiön nostaminen on tässä tilanteessa erittäin kannattava tapa vastata ihmisten hätään ja avun tarpeeseen. Yhteistyötä tarvitaan myös kansainvälisesti, jotta mahdollisimman moni maa tekee samoin”, Andersson tviittaa.

Myös hallituspuolue rkp kannattaa pakolaiskiintiön kasvattamista.

”On täysin selvää, että hallituksella nyt tulee olla valmius korottaa pakolaiskiintiötä nykyisestä 1 050 paikasta. Tilanne Afganistanissa on eskaloitunut ja siksi on erittäin perusteltua, että pakolaiskiintiötä nyt nostettaisiin yli sen, mistä hallitus on sopinut hallitusohjelmassa. Meidän täytyy auttaa heikoimmassa asemassa olevia. Olisi sekä kohtuutonta ja epäinhimillistä, jos Suomi ei kantaisi kansainvälistä vastuutaan, Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo puolueen tiedotteessa.

