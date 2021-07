Päiviä kestäneiden rankkasateiden seurauksena useat eurooppalaiset kaupungit ovat tulvineet.

Laajimmat tuhot on nähty Saksassa ja Belgiassa, mutta tulvat ovat runnelleet alueita myös Hollannissa, Luxemburgissa ja Sveitsissä.

Koko Euroopassa kuolonuhrien määrä on The Guardianin mukaan ylittänyt 150 henkeä.

Erityisen voimakkaasti tulvien vaikutukset ovat näkyneet Saksan Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa, joissa Reutersin mukaan yhteydet ovat edelleen monin paikoin katkenneina ja asuinalueita laajalti raunioina.

Pelkästään Saksassa on tähän mennessä menettänyt henkensä vähintään 133 ihmistä. Maassa ei lähes 60 vuoteen ole ollut luonnonkatastrofia, jolla olisi ollut yhtä monta kuolonuhria.

Belgiassa menehtyneitä on tähän mennessä löydetty 20 ja viranomaiset ennakoivat lukeman nousevan. Belgialaislehti Le Soir kertoo, että tulvavedet ovat alkaneet laskea lauantaiaamuna.

Belgian pääministeri Alexander De Croo on todennut, että viime päivien tulvat ”saattavat olla katastrofaalisimmat, joita maamme on koskaan kokenut”. Valtio on julistanut tulevan tiistain valtakunnalliseksi surupäiväksi.

Ilmastopoliittinen hätähuuto vahvistuu

Useat saksalaispoliitikot ovat Financial Timesin mukaan julistaneet tulvimisen merkiksi siitä, että kamppailu ilmastonmuutosta vastaan on nyt kriittisempää kuin koskaan.

Saksan konservatiiveihin kuuluva, Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet, josta puolue toivoo nykyisen liittokansleri Angela Merkelin seuraajaa, kuvasi tapahtumia ”historiallisen mittakaavan katastrofiksi”.

”Saksan tulee nyt edetä nopeammin hiilineutraaliutta kohti”, Laschet sanoi.

Der Spiegelille antamassaan haastattelussa Saksan sisäministeri Horst Seehofer sen sijaan julisti, että "kukaan ei voi tosissaan kyseenalaistaa, että tämä katastrofi liittyy ilmastonmuutokseen".

”Koko poliittisen urani aikana Saksassa en ole nähnyt tulvaa, jolla on näin kauheita seurauksia, jonka jälkeen on näin monia kuolonuhreja ja näin monia ihmisiä kadoksissa”, 72-vuotias Seehofer sanoi.

”Kuka vain järjellinen ihminen ymmärtää sen faktan, että tämän voimakkuuden ja säännöllisyyden poikkeussää (freak weather) ei ole normaali ilmiö tässä osassa maailmaa, vaan ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen seuraus.”

Sääilmiöt rikkovat ennätyksiä

Saksassa rankkasateiden tuottamat sademäärät rikkoivat ennätyksiä. Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa sadevettä tulvi 48 tunnin sisällä 148 litraa neliömetriä kohden.

Keskimäärin näissä osavaltioissa koko heinäkuun sademäärä on noin 80 litraa.

Potsdamin ilmastovaikutustutkimusinstituutin professori Dieter Gerten kertoi The Guardianille yllättyneensä sädemäärän mittakaavasta.

”Emme ole vain normaalin yläpuolella, vaan vaikutamme alueellisen laajuuden ja sen kertymisnopeuden osalta olevan määrittelyalueilla, joita emme osanneet odottaa”, hän sanoo.

Kalifornian UCLAssa työskentelevä ilmastotieteilijä Daniel Swain kertoi The Guardianille, että Pohjois-Amerikassa on viime aikoina rikottu sään osalta niin monia ennätyksiä, ettei suurimmasta osasta enää uutisoida.

”Äärimmäisyydet, jotka olisivat olleet merkittäviä muutamia vuosia sitten, eivät enää sitä ole, koska ne kalpenevat muutamien viikkojen takaiseen verrattuna”, Swain sanoo.

”Yhdysvallat on usein keskiössä, mutta olemme nähneet poikkeuksellisia kuumuusaaltoja myös Pohjois-Euroopassa ja Siperiassa. Tämä ei ole paikallinen friikki tapahtuma, vaan ehdottomasti osa yhtenäistä, globaalia kaavaa.”

Kesäkuun lämpötilat rikkoivat ennätyksiä varsinkin pohjoisella pallonpuoliskolla, ja FT:n mukaan ilmastotieteilijät pitävät selvänä, että lämpeneminen on ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurausta.

Tämän vuoden kesäkuu oli keskimäärin koko Euroopan toiseksi kuumin sen mitatun historian aikana.

Helsingin Kaisaniemessä keskilämpötilaa on mitattu vuodesta 1844. Kesäkuu 2021 oli sen koko mittaushistorian kuumin.

Äärimmäiset sääilmiöt eivät ole uutinen

Tutkijat ja tieteilijät ovat jo vuosia varoittaneet siitä, että ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä.

Näitä ovat tulvien lisäksi muun muassa poikkeukselliset helleaallot, voimakkaat trooppiset ja muut myrskyt, ja äärimmäiset kuivuuskaudet, jollainen on nähtävissä tällä hetkellä Braziliassa.

Viime vuoden alussa julkaistussa Stanfordin tutkimuksessa esitetään, että perinteinen tapa ennustaa sään ääri-ilmiöitä tarkastelemalla sitä, miten säännöllisiä ne menneisyydessä ovat olleet, voi johtaa merkittäviin aliarviointeihin niiden todennäköisyydessä.

Tutkimuksessa havainnollistetaan, kuinka pienikin ilmaston lämpeneminen voi merkittävästi kasvattaa äärimmäisten sääilmiöiden, erityisesti lämpöaaltojen ja rankkasateiden, todennäköisyyttä.

Tutkijat varoittavat, että pahimmillaan harhaanjohtavat arviot voivat olla ihmishengille kohtalokkaita.

LUE LISÄÄ: