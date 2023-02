Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvailee Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten ratifiointia ”perin omituisena tilanteena”.

Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä suomalaisille toimittajille puhunut Niinistö viittaa siihen, että Turkin mukaan Suomi olisi täyttänyt Madridin sopimusasiakirjan vaatimukset, mutta Ruotsi ei.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi lauantaina muun muassa Ylelle, että Turkki on sanonut viimeaikaisissa keskusteluissa Suomen toteuttavan Suomen, Ruotsin ja Turkin välisessä kolmikantasopimuksessa asetetut ehdot.

”Me olemme nyt tehneet kaiken, mitä meiltä voi odottaa, saman on tehnyt Ruotsi. Nyt sitten, jos Turkki alkaa sieltä poimia, ruotsalaisten huoli on varsin ymmärrettävää kun näyttää siltä, että Suomi liikkuu edellä, mutta sen torjuminen olisi aika vaikeaa”, Niinistö muotoili tiedotustilaisuudessaan.

”Pitäisikö meidän ilmoittaa, että me kiellämme heitä ratifioimasta”, hän jatkoi

Niinistö kertoi, ettei ole ollut missään yhteydessä Turkkiin eikä haluakaan tässä vaiheessa olla. Hän korosti, että pitkin matkaa Turkista tulleet viestit ovat vaihdelleet.

”Me olemme hakeneet jäsenyyttä, Ruotsilla on samanlainen tahdonilmaisu, se on sitten jäsenmaiden asia hyväksyä. Me emme ole vielä niin pitkällä suinkaan, katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu.”

Niinistö kertoi tavanneensa aikaisemmin lauantaina Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin, mutta ei havainnut avata keskustelua tarkemmin.

”Kävimme tätä varsin hankalaa ja monimutkaista tilannetta läpi moneltakin eri kannalta.”

Jens Stoltenberg sanoi aikaisemmin lauantaina paneelikeskustelussa, johon myös Niinistö osallistui, että jos Turkki ratifioi vain Suomen, niin silloin Suomesta tulee Naton jäsen.

”En usko, että tätä on Natossa mitenkään käsitelty, minä en tuota niin pannut merkille hänen lausumassaan”, Niinistö kommentoi.