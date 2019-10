Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti Twitterin kautta: “Meillä on mahtava uusi sopimus, joka tuo takaisin kontrollin”.

Hän totesi, että parlamentin pitäisi saada brexit-sopimus hyväksyttyä lauantaina, niin että maa voi siirtyä muihin tärkeisiin asioihin.

Samaan aikaan Euroopan komission lähtevä puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tviittasi: “Missä on tahto, siellä on sopimus – meillä on se! Se on reilu ja tasapainoinen sopimus EU:lle ja Britannialle ja se on testamentti sitoutumisestamme löytämää ratkaisuja.”

Juncker suosittelee, että iltapäivällä kokoontunut EU-johtajien huippukokous hyväksyisi sopimusluonnoksen. Samaa suosittelee komissio Twitter-tilillään. Jos näin tapahtuu, luonnos menee lauantaina Britannian parlamentin äänestykseen.

Komission mukaan sopimus on reilu ja tasapainoinen, suojelee rauhaa ja vakauttaa Irlannissa ja takaa täysin markkinoiden toimivuuden.

Uutiskanava Sky Newsin mukaan Pohjois-irlannin unionistipuolue DUP ei olisi edelleenkään siirtynyt sopimusluonnoksen taakse. Puolue antoi aamulla lausunnon, jossa se torjui sopimuksen nykymuodossaan.

Päivitetty komission tviitillä.