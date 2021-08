Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on päättänyt kiristää pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia entisestään. Asiasta ilmoitettiin tiedotustilaisuudessa tänään torstaina.

Kiristykset koskevat Espoota, Helsinkiä, Kauniaisia ja Vantaata. Kiristykset astuvat voimaan perjantaina 20. elokuuta ja ovat voimassa 12. syyskuuta saakka.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Jatkossa pääkaupunkiseudulla tilaisuuksiin sisätiloissa saa osallistua enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Avi perustelee päätöstä sillä, että pääkaupunkiseutu siirtyi viime viikolla koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja tilanne alueella on erittäin vaikea.

Avin mukaan rajoitusten lisääminen on välttämätöntä, jotta epidemian leviämistä saadaan hillittyä. Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voi sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettu rajattavissa olevia alueita, jolloin rajatuilla alueilla sisätiloissa on enintään 25 henkilöä ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Edellytyksenä on, että erillisillä katsomolohkoilla tai yleisölle tarkoitetuilla alueilla on mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi käytössä olevien lohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut sekä tapahtumahenkilökunta. Lohkot voivat käyttää samoja palveluja, jos niiden käyttö voidaan porrastaa ja pintojen puhdistuksesta huolehditaan lohkojen välillä asianmukaisesti.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Näiden osalta on syytä noudattaa sairaanhoitopiirin tai kuntien antamia suosituksia.