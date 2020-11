Videopeliyhtiö Seriouslyn Petri Järvilehto löytyy verottajan medialle toimittaman verotietolistan tulokärjestä. Hän on listan mukaan myös eniten veroja maksanut suomalainen.

Peliteollisuus. Videopeliyhtiö Seriouslyn Petri Järvilehto löytyy verottajan medialle toimittaman verotietolistan tulokärjestä. Hän on listan mukaan myös eniten veroja maksanut suomalainen.

Peliteollisuus. Videopeliyhtiö Seriouslyn Petri Järvilehto löytyy verottajan medialle toimittaman verotietolistan tulokärjestä. Hän on listan mukaan myös eniten veroja maksanut suomalainen.

Verottajan medialle toimittaman verotietolistan mukaan Suomen kovatuloisin henkilö oli viime vuonna peliyhtiö Seriouslyn perustaja ja luova johtaja Petri Järvilehto. Hän myös maksoi eniten veroja.

Järvilehdon verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat yhteensä 30 548 917,42 euroa. Veroja hän maksoi yli kymmenen miljoonaa euroa, tarkalleen ottaen kaikkiaan 10 398 096,62 euroa. Järvilehdon tulot ovat lähes kokonaan pääomatuloa, minkä taustalla on pelitalon myynti.

Alla oleva listaus kymmenestä eniten veroja maksaneesta suomalaisesta on suuntaa antava, sillä tiedot perustuvat verottajan toimittamaan listaan eniten veroja vuonna 2019 maksaneista suomalaisista. Koska yksityishenkilöillä on mahdollisuus estää tietojensa listaus, tiedot ovat puutteellisia. STT kertoo, että viime vuoden verotietojen 5000:n tulokärjestä puuttuu lähes 900 nimeä, sillä he ovat estäneet tietojensa luovuttamisen medialle toimitettuun listaan.

LUE TARKEMMIN Yli 4400 suurituloista sai verotietonsa pois medialle luovutettavalta listalta – Saattavat silti löytää itsensä veropäivän uutisista

Listalta löytyy useita viime vuosien tulokärjestä tuttuja nimiä, muun muassa kotimaisen peliteollisuuden johtoa. Niin Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja kuin myös Janne Snellman ja Lassi Leppinenkin ovat peliyhtiö Supercellin perustajia ja johtajia.

Verovelvollisen nimi Tulot yhteensä (ansio- ja pääomatulo) Verot ja maksut yhteensä Järvilehto Petri Aleksi 30 548 917,42 10 398 096,62 Paananen Ilkka Matias 14 956 147,05 7 173 551,63 Kodisoja Mikko Juhani 12 957 932,31 6 112 677,11 Takanen Jorma Jussi Sylvester 17 284 795,58 5 874 798,4 Solja Jussi Into Antero 12 204 741,26 4 146 472,58 Lundell Niclas Bo-Arne 11 245 102,25 3 824 962,39 Kukkonen Tuomas Sakari 11 235 522,14 3 816 341,49 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay 11 013 171,8 3 737 661,8 Snellman Janne Olavi 7 305 809,84 3 648 886,33 Leppinen Lassi Tapani 8 696046,65 3 160 960,94

LUE SEURAAVAKSI: