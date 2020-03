Suomi joutuu ottamaan tänä vuonna lisää nettovelkaa selvitäkseen koronatukipaketista, ilmenee hallituksen tänään julkaisemasta lisätalousarvioesityksestä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että kriisitoimien mittaluokka on yhteensä noin 15 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan aiemmin ilmoitetut viiden miljardin euron alustavat toimet. Paketti sisältää myös toimia, jotka eivät sisälly lisätalousarvioesitykseen.

Lisätalousarvio kasvattaa valtion velanottoa vajaat 400 miljoonaa euroa tänä vuonna. Kyseessä on kuitenkin vasta alustava luku, jossa ei ole otettu huomioon esimerkiksi koronan vaikutusta valtion verotuloihin ja toisaalta työttömyyskorvausmenoihin.

Nämä huomioidaan uudessa arviossa, joka julkaistaan 7. huhtikuuta pidettävän budjettiriihen jälkeen.

”Kun talousennusteet päivittyvät, näkyy tietenkin erikseen, miten tulo- ja menoarviot kehittyvät, ja tulee tarkempi kuva lisävelanottotarpeesta”, sanoo yksikönpäällikkö Marja Paavonen valtiovarainministeriön kansantalousosaston julkisen talouden yksiköstä.

Riihen jälkeen hallitus julkaisee julkisen talouden suunnitelmansa 16. huhtikuuta, jossa velkatarve tarkentuu edelleen. Myös valtiovarainministeriö julkaisee tuolloin talousennusteensa.

Tänään julkaistu hallituksen lisätalousarvioesitys kasvattaa määrärahoja tälle vuodelle 398 miljoonaa euroa, mikä lisäisi valtion nettolainanoton tarvetta 397 miljoonaa euroa.

Näin ollen valtion nettolainanotto olisi tänään julkaistujen tietojen perusteella vuoden lopussa noin 2,6 miljardia euroa, kun aiemmin ilmoitettu nettovelanottotarve oli 2,2 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan valtionvelan määrä olisi silloin vuoden lopussa noin 109 miljardia euroa.

Riskinä Finnveran 12 miljardin rahoitusvaltuudet

Suomen nettovelanottotarve voi kasvaa myös silloin, jos valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran yritysten rahoitukseen antamia takuita kaatuisi maksuun.

Hallitus on ilmoittanut korottavansa koronan takia Finnveran kotimaan yritysrahoitusvaltuuksia nykyisestä 4,2 miljardista eurosta 12 miljardiin euroon. Finnvera on jo käyttänyt lainananto- ja takuuvaltuuksistaan noin kaksi miljardia euroa, joten sillä on koronan varalle nyt jäljellä noin kymmenen miljardia euroa rahoitusvaltuuksia.

”Jos takauksia myöhemmin laukeaa tai jos yritykset eivät pystykään maksamaan lainojaan, koituu valtuuksien kasvattamisesta myös valtiolle velanottotarvetta”, Paavonen sanoo.

Tässä vaiheessa Finnveran valtuuksien kasvattamisessa on kuitenkin kyse vasta riskistä.

