Suomi valmistautuu lahjoittamaan ennakkoon ostamiaan, käyttämättömäksi jääviä koronarokotteita EU-yhteistyön kautta, kertoo ulkoministeriö.

Syksyn aikana lahjoitetaan noin 3,6 miljoonaa koronarokotetta kehittyville maille.

Hallitus on päättänyt asiasta istunnossaan tänään. Valtioneuvosto päätti lahjoittaa kolme miljoonaa Astra Zenecan ja 650 000 Johnson & Johnsonin rokoteannosta. Rokotteiden arvo on 10 miljoonaa euroa, ja lahjoitus on sidottu rokoteannoksiin, jotka Suomella jäävät käyttämättä sen osuudesta EU:n rokotehankintojen kokonaisuudessa.

Rokotteet jaetaan kansainvälisen rokoteyhteistyömekanismin kautta. Niitä tarjotaan matalan ja keskitulotason valtioille, joilla on ollut ongelmia rokotteiden saatavuudessa.

Lahjoitettavat rokotteet ohjataan suoraan kansainvälisiltä lääketehtailta kohdemaihin.

EU lahjoittamassa yli 200 miljoonaa rokoteannosta

Suomi on sitoutunut rokotesolidaarisuuteen ja osallistuu EU-maiden yhteiseen sitoumukseen. EU-maat ovat sopineet vähintään 100 miljoonan covid-19-rokoteannoksen lahjoittamisesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan EU lahjoittaa yli 200 miljoonaa rokoteannosta ennen vuodenvaihdetta. Suomi pitää tätä työtä erittäin tärkeänä ja on painottanut erityisesti humanitaaristen tarpeiden täyttämistä sekä rokotteiden ohjaamista rokoteyhteistyömekanismin kautta sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Rokotteiden lahjoittaminen ei hidasta rokotusten etenemistä Suomessa, sillä koronarokotteita on alun perin varattu Suomen käyttöön yli kansallisen tarpeen.

”Mikäli rokotteita ei lahjoitettaisi eteenpäin niitä tarvitseville maille, nämä Suomen ennakkoon ostamat rokotteet jäisivät kokonaan käyttämättä”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Kolmansien maiden tukeminen välttämätöntä

Rokoteyhteistyömekanismi Covax on kansainvälisen rokoteallianssin Gavin, epidemiavalmiuskoalitio CEPI:n, Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Unicefin yhteinen. Nyt päätety lahjoitukset jaetaan Covax AMC:n kautta, joka toimii osana Covaxia. Sitä kautta tuetaan vähiten kehittyneitä ja keskitulostason maita rokotteiden saatavuudessa.

Tavoitteena on nopeuttaa koronarokotteiden kehittämistä, laajamittaista hankintaa ja yhdenvertaista jakelua maailmanlaajuisesti.

Ministeriön mukaan Covax on tärkein kanava monenväliseen yhteistyöhön koronarokotteiden tasavertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja EU on Covax-rokoteyhteistyömekanismin merkittävä tukija.

”Kolmansien maiden tukeminen rokotteiden saatavuudessa on välttämätöntä paitsi solidaarisuuden myös Suomen ja EU:n oman terveysturvallisuuden ja talouden näkökulmasta. Mitä hitaammin rokotusohjelmat toteutuvat kaikissa maissa, sitä enemmän viruksen on mahdollista muuntautua ja kehittää vastustuskykyä covid-19 rokotteita vastaan”, ministeriön tiedotteessa todetaan.