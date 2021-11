Tehohoidossa on tällä hetkellä jo 53 koronapotilasta, kun aikaisemmin kriittisenä rajana pidettiin 50:ä.

Koronapotilas. Tehohoidossa on tällä hetkellä jo 53 koronapotilasta, kun aikaisemmin kriittisenä rajana pidettiin 50:ä.

Suomessa on todettu yhteensä 3338 uutta koronatartuntaa sitten edellisen raportointipäivän, joka oli perjantai, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta.

Kartta päivittyy arkisin keskipäivällä.

Viikonloppua kohden tapausmäärä on korkea ja huomattavasti korkeampi kuin viikko sitten, jolloin jo liikuttiin isoissa lukemissa. Viime maanantaina viikonlopun tartuntamäärä oli 2616 uutta tapausta. Nyt luku on peräti 722 tapausta korkeampi kuin viikko sitten.

”Kriittinen piste” rikki tehohoidossa

Tehohoidossa on THL:n koronakartan mukaan tällä hetkellä 51 koronapotilasta, kun aiemmin 50:tä on pidetty ”kriittisenä pisteenä”. Luku on nyt kuusi potilasta suurempi kuin edellisessä raportissa.

Tehohoidon valtakunnallista tilannekuvaa ylläpitää Kuopion yliopistollisen sairaalan johtama kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto.

Teho-osaston ylilääkäri Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kertoo Uudelle Suomelle, että aivan tuore luku on 53 tehohoitopotilasta. Hänen mukaansa tarkkaa kriittistä lukua on valtakunnallisesti hankala sanoa, koska potilaat eivät jakaudu tasaisesti eri puolilla Suomea, mutta ”suuruusluokka on oikea”.

Lokakuussa Pasi Pohjola STM:stä arvioi, että 50 tehohoitopaikkaa covid-potilaille olisi ”kriittinen piste" ja jos sen yli mennään, tilanne alkaa vaikuttaa muuhun tehohoitoon.

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä arvioi kuitenkin torstaina, että tarkemmin raja on korkeintaan viiden–kuudenkymmenen kohdalla.

Niin kutsuttuun raskaaseen tehohoitoon on Suomessa tällä hetkellä käytössä noin 250 paikkaa. Koko Suomessa on arvioitu, että omista paikoista maksimissaan 20 prosenttia voidaan osoittaa koronapotilaille ilman merkittävää haittaa muille tehohoitoa tarvitseville potilaille. Suomessa tämä tarkoittaa 50:tä koronapotilasta tehohoidossa.

