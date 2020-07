Laki ja oikeus -puolueen tukeman Andrzej Dudan kaula kilpailijaan on kadonnut loppusuoralla.

Euroopan huomio kiinnittyy sunnuntaina jälleen Puolaan, kun maassa käydään presidentinvaalien toinen kierros. Laki ja oikeus -puolueen tukemaa istuvaa presidenttiä Andrzej Dudaa haastaa Varsovan pormestari Rafał Trzaskowski.

Äänestyksen lähtötilanne on ennakkotietojen perusteella poikkeuksellisen tasaväkinen. Vaaliviikolla julkaistuissa gallupeissa ehdokkaiden välinen kannatusero mahtuu virhemarginaaliin. Asiantuntijoiden mukaan on mahdotonta arvioida, kumpi voittaa.

”Viimeisten kannatusmittausten perusteella näyttää, että ehdokkaat ovat rinta rinnan. Vaaleissa voi tapahtua ihan mitä vain”, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin dosentti Katalin Miklóssy.

Puolaa konservatiivisempaan suuntaan vieneen Dudan jatkokautta oli aiemmin pidetty melko varmana. Vielä vaalien ensimmäisellä kierroksella kannatusero oli 13 prosenttia, kun Duda sai äänistä 43,5 prosenttia ja Trzaskowski 30,5 prosenttia.

Miklóssyn mukaan Dudan edustaman konservatiivien riveissä alkaa kuitenkin näkyä hajaannusta. Konservatiiveina pidetyt, presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi ja neljänneksi sijoittunet ehdokkaat keräsivät yhteensä noin 20 prosenttia äänistä.

”Nyt kysymys on, pystyykö Trzaskowski saamaan liberaalien äänien lisäksi myös äänet heiltä, jotka ovat konservatiiveina olleet tyytymättömiä Laki ja oikeus -puolueen suoritukseen”, Miklossy sanoo.

Kampanjointi on kiristynyt

Konservatiivien äänten kalastelu on lisännyt kierroksia peliin. Ulkopoliittisen instituutin tutkjia Kristiina Silvanin mukaan Dudan aggressiivisen konservatiivinen kampanja on testannut EU:n sietokykyä, kun erityisesti sen loppumetreillä esiin on noussut räikeää homofobiaa, Saksa-vastaisuutta ja antisemitismiä.

Samasta kehityskulusta huomauttaa myös Puolan yhteiskuntaa 80-luvun lopulta seurannut kääntäjä, Puola Nyt -uutisvirtaa sosiaaliseen mediaan kokoava Tapani Kärkkäinen.

”Valtapuolue ei niinkään usko saavansa tuolla uusia kannattajia, mutta noilla teemoilla se saa ydinkannattajakuntansa varmasti mobilisoitua vaaleihin äänestämään”, Kärkkäinen tulkitsee.

Laki ja oikeus -puolue on joutunut napit vastakkain EU:n kanssa kehityskulussa, jossa maan on toistuvasti pelätty luisuvan oikeusvaltiokehityksestä. EPP:n kokoomuslainen europarlamentaarikko Henna Virkkunen onkin kuvaillut Puolan presidenttitaistoa vuoden 2020 tärkeimmiksi eurooppalaiseksi vaaleiksi.

Vastustajan linja on tarttunut myös Trzaskowskiin, joka on tehnyt myönnytyksiä kampanjassaan. Miklóssy huomauttaa, että oppositioehdokkaan aiemmin esilläpitämät seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat väistyneet agendalta.

”Hän selvästi kosiskelee konservatiiviäänestäjiä”.

Miklóssy muistuttaa käsite-erosta: vaikka Trzaskowskia pidetään maansa kontekstissa liberaalina, suomalaisella mittapuulla ehdokas on hänen mukaansa silti konservatiivinen eikä esimerkiksi uskalla haastaa katolisen kirkon keskeistä yhteiskunnallista roolia.

”Me takerrumme Suomessa näihin hyvin pieniin ja positiivisiin askelmerkkeihin, vaikka todellisuudessa Itä-Euroopassa ollaan aika surkeassa jamassa. Ikävä tosiasia on se, että tässä mennään vahvasti konservatiiviseen suuntaan”.

Populismia vaiko sittenkin uutta keskustelua kehityssuunnasta?

Puola on hallintojärjestelmältään puolipresidentillinen maa, mutta tutkijat nostavat presidentin olennaisimmaksi vaikutustavaksi veto-oikeuden. Aleksanteri-instituutin Miklóssy ei usko, että Trzaskowski pystyisi muuttamaan maan suuntaa, vaikka Duda häviäisi vaalit.

”Presidentillä on veto-oikeutta, mutta maailman tappiin asti hän ei pysty vetoamaan. Kysymys on parlamentin ja presidentin valtasuhteista. Prosessia hän pystyy hidastamaan.”

Hyvänä vaihtoehtona eivät kaikki liberaalitkaan Trzaskowskia pidä. Kirjallisuuden Nobel-voittaja Olga Tokarczukin useita teoksia kääntänyt Kärkkäinen kertoo, että hänen puolalainen tuttavapiirinsä on kaupunkien liberaalia älymystöä, joka on maan poliittisesta asetelmasta kauhuissaan. Mikäli Laki ja oikeus -puolue voittaisi vaalit, sen pelätään olevan taas voimansa tunnossa ja jatkavan uudistuksia.

”He kokevat molemmat ehdokkaat aika vieraiksi, mutta Trzaskowski on kuitenkin jonkinlainen toivo. Mikä tahansa on heidän mielestään toivo verrattuna Dudaan.”

Vaihtoehtoisiakin näkökulmia kehityssuuntaan löytyy. Ulkopoliittisen instituutin Kristina Silvan nostaa esille tuoreen tutkimusartikkelin, jossa haastetaan kansainvälinen puhetapa, jolla Laki ja oikeus -puolueen kehitys on esitetty populismin nousuna.

Artikkelin mukaan kyse olisi ennemmin niin sanotun metapoliittisen tason nousemisesta julkiseen keskusteluun. Tutkijoiden väitteen mukaan Puolassa vuoden 1989 järjestelmänmuutoksessa liberaali länsimainen demokratia olisi ollut ainoa vaihtoehto, jolloin keskustelu Puolalle parhaasta poliittisesta järjestelmästä olisi jäänyt käymättä.

"Näissäkään vaaleissa kyse ei ole käytännön politiikasta vaan Puolan poliittisen järjestelmän luonteesta ja puolalaisten arvoista”, Silvan sanoo.

