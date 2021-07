Helsingissä Linnanmäki on yksi paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle.

Altistumiset. Helsingissä Linnanmäki on yksi paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle.

Altistumiset. Helsingissä Linnanmäki on yksi paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 644 uutta koronavirustartuntaa.

Lukema on korkein sitten tämän vuoden maaliskuun. Kahden viime viikon aikana Suomessa on THL:n mukaan todettu yhteensä yli 5131 tartuntaa, mikä on 2 141 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen lisääntyminen näkyy myös altistumisten kasvuna.

”Tässä tulee pisin koskaan julkaisemamme lista paikoista, joissa on voinut altistua koronalle”, kertoi Tampereen yliopistollinen sairaala tiistaina Facebook-julkaisussaan.

Listalla on yli 40 paikkaa, joissa Tampereella ja sen lähialueilla on voinut altistua koronalle viime päivinä.

Koronaviruksen on kerrottu leviävän nyt etenkin nuorten aikuisten keskuudessa illanvietoissa ja baareissa. Uutisiin ovat nousseet altistumiset esimerkiksi viime viikonlopun Tammerfest- ja Tikkurila-festivaaleilla.

Suomen suurimpien kaupunkien julkaisemien listojen perusteella koronalle on kuitenkin voinut altistua monissa muissakin paikoissa.

Viime päivinä koronavirukselle on voinut altistua eri puolilla Suomea pizzerioissa, ravintoloissa, sushibuffetissa, fine dining -ravintoloissa, kahviloissa, terasseilla, baareissa ja yökerhoissa, mutta myös julkisessa liikenteessä, lavatansseissa, festivaaleilla, kesätapahtumissa, kylpylöissä, maauimaloissa, uimarannoilla, raviradalla, leikkipuistoissa, optikolla, keilaradalla, kuntosaleilla, museoissa, kirkossa, elokuvateattereissa, ruokakaupoissa ja tavarataloissa.

Yhdistävä tekijä tietysti on, että näissä paikoissa ihmiset kokoontuvat ja tapaavat toisiaan.

Kaupungit neuvovat tarkkailemaan omaa vointia 14 vuorokautta mahdollisen altistumisen jälkeen. Koronatestiin pitää mennä, jos saa koronatartuntaan viittaavia oireita, kuten kuumetta, yskää, päänsärkyä, pahoinvointia, ripulia, lihaskipuja, kurkkukipua, nuhaa tai hengenahdistusta tai haju- tai makuaisti katoaa.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki kehottaa välttämään sosiaalisia kontakteja ja käymään testissä, jos tietää esimerkiksi omaan ravintolaseurueeseen kuuluneen henkilön sairastuneen koronaan.

Katso altistumispaikat suurimmissa kaupungeissa:

Helsinki (linkki)

Espoo

Tampere

Vantaa

Oulu

Turku

Jyväskylä

Kuopio

Lahti

Pori

Kouvola ja Kotka

Joensuu

Hämeenlinna

Vaasa

Rovaniemi

Mikkeli

Useat Suomen kunnat ja sairaanhoitopiirit kokoavat verkkosivuilleen listoja paikoista, joissa koronatartunnan saaneet ovat voineet altistaa muita taudille.