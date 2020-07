Aki Lindénin mukaan ulkomaanmatkailua on hillittävä koronatilanteen vuoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén hillitsisi suomalaisten ulkomaanmatkailua koronavirustilanteen vuoksi.

”Koronaepidemian alkuvaiheessa nousi ulkomailta Suomeen palaavien henkilöiden osuus esille. Nyt kun maailmalla tartuntatilanne on paljon laajempi ja pahempi, on myös tämä kysymys vähintään yhtä vakava. Ulkomaanmatkailua on ehdottomasti syytä hillitä”, hän arvioi Twitterissä.

Lindénin mukaan rajoitusten poistamiseen ja rajojen avaamiseen sisältyy suuri riski epidemian uudelleen aktivoitumisesta.

”Minusta on hienoa kun Suomea avataan, mutta esimerkit maailman eri puolilta kertovat, että siihen sisältyy suuri riski koronaepidemian uudelleen aktivoitumisesta. Kunpa ihmiset muistaisivat, että epidemia ei ole vielä ohi, ei Suomessa, eikä varsinkaan maailmassa.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lentoasemilla ja rajanylityspaikoilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa suorittaa koronavirustestausta, vaikka matkustusrajoituksia on alettu kesäkuussa asteittain purkaa.

Koronaviruksen arvioitu tartuttavuusluku nousi tällä viikolla hieman Suomessa. Niin sanottu R-luku on nyt 0,65-0,90, kun se vielä viime viikolla oli 0,40–0,75. Tartuttavuusluku eli R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Se, että luku on alle yhden, tarkoittaa epidemian hidastumista.

Italiassa puhutaan jo koronaviruksen toisesta aallosta, sillä maassa on tartuntapiikkejä muutamilla alueilla. Tartunnat ovat viranomaisten mukaan suurelta osin peräisin Itä-Euroopasta. Esimerkiksi Serbian pääkaupunkiin Belgradiin julistettiin perjantaina hätätila koronatilanteen takia.