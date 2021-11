Hallituspuolue vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara ihmettelee maakuntaveron vastustajia.

Kysymys siitä, pitäisikö sote-uudistuksen myötä aloittaville hyvinvointialueille säätää verotusoikeus, on noussut jälleen keskusteluun.

Soininvaara nostaa nyt erityisesti tikunnokkaan oppositiopuolue kokoomuksen.

”Ilman maakuntaveroa hyvinvointialueiden rahoitus perustuu mankumiseen ja mielivaltaiseen poliittiseen harkintaan. Jos hoitaa asiat huonosti, saa lisää rahaa ja ja työpaikkoja maakuntaansa, ja kansa hurraa. Miten kokoomus voi tällaista kannattaa?” Soininvaara tviittaa.

”Jos taas huonot päätökset pitää paikata maakuntaveroa nostamalla, kansa ei kannusta lisäämään menoja.”

”Aamen”, komppaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

Tosin sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ilmoitti Suomen Yrittäjien tentissä tiistaina, että sote-uudistukseen kytkeytyvää maakuntaveroa ei välttämättä toteutetakaan.

Näin hallitus on linjannut maakuntaverosta

Aiemmin sekä sdp:n johdon että hallituksen linja on ollut, että maakuntavero tulee Suomessa käyttöön osana sote-uudistusta. Pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti asian kesällä 2021 ja hallitus on kertonut sitoutumisestaan veron valmisteluun jo vuonna 2020.

Keskusta alkoi pakittaa asiassa kesällä, kun sen riveistä kuultiin maakuntaveroa vastustavia puheenvuoroja. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on katsonut, että maakuntavero kytkeytyy maakuntien laajoihin tehtäviin, joita keskusta on ajanut. Siinä vaiheessa, jos maakunta saa muita tehtäviä, on Saarikon mielestä luontevaa keskustella siitä, voisiko sillä olla myös verotusoikeus.

Hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz nosti aiemmin Uuden Suomen haastattelussa esiin ”varauman”, joka hallituksen maakuntaverolinjaukseen sisältyy.

