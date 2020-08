Kuva: LAURI OLANDER

Suomen hallitus harkitsee matkustusrajoitusten poistamista Ruotsin osalta. Osassa kansalaisia tämä on herättänyt hämmästystä: kuinka rajoja voidaan ryhtyä avaamaan Ruotsiin juuri nyt, kun tautitapaukset ovat kasvussa Suomessa.

”Ruotsihan on Pohjolan pahin viruslinko!”

Kyse on kuitenkin näillä näkymin vain rajarajoitusten osittaisesta höllentämisestä ja luupin alla on etenkin Suomen ja Ruotsin välinen pohjoinen maaraja.

Ruotsin rajanaapureista Tanska on avannut rajansa ruotsalaisille kokonaan ja Norja osittain sallimalla liikkumisen yksittäisiin Ruotsin maakuntiin, missä tautitilanne on parempi. Samaa ”maakuntamallia” myös Tanska käytti ennen kuin Ruotsin tautiluvut putosivat runsas viikko sitten alle Tanskan asettaman rajan. Myös Suomen hallituksessa oli tiettävästi harkittu matkustuksen sallimista paremman tautitilanteen ruotsalaismaakuntiin.

EU-komissio on kuitenkin tiukasti vastustanut uusia ”mini-Schengeneitä” ja peräänkuuluttanut jäsenmaiden yhdenvertaista kohtelua koronarajoituksilla. Jos Ruotsia tarkastellaan maakunta kerrallaan, niin sitten pitäisi Italiaakin. Norjan ei komission puheista tarvitse niin piitata, mutta Tanskan kannalta Ruotsin tautitilanteen paraneminen näyttää osuneen onnekkaaseen ajankohtaan.

Politiikka on tunnetun sanonnan mukaan mahdollisuuksien taidetta, ja jos kuvittelee Suomen hallituksen vain tyytyneen komission linjaukseen, erehtyy ja erehtyy pahasti. Ruotsi on Suomelle läheinen liittolainen ja hallituksella on aito halu päästä purkamaan rajatarkastuksia, joita ei ole nähty sitten vuoden 1957.

Vahva vihje siitä, miten se saattaisi käydä sekä samalla merkki hallituksen luovuudesta, löytyy hallituksen viime torstain tiedotteesta. Siinä hallitus ilmoitti ”sitoutuneensa” tarkastelemaan maa-, meri- ja ilmarajojen sisärajatarkastuksia erikseen.

”Lapissa voitaisiin lopulta palata normaaliin elämään.”

Jos Turussa on oltu huolissaan riikinruotsia puhuvista Turun linnan ihailijoista, niin rajoitusten höllentäminen ei siis automaattisesti tarkoittaisi vapaata lauttaliikennettä Tukholmasta.

Todellisuudessa tarkastelun keskiössä ovat ennen kaikkea maarajan sisärajatarkastukset. Pohjois-Ruotsin tautitilanne voi lopultakin olla sellainen, että Lapissa voitaisiin palata normaaliin elämään. Tähän on kiinnittänyt huomiota myös THL.

Tarkastelu eri matkustusmuotojen välillä voikin siis olla vain keino kiertää komission linjausta. Suomella kun ei ole maarajaa yhdenkään toisen EU-maan kanssa kuin Ruotsin.

Nyt täytyy vain toivoa, että Sanna Marinin (sd) hallituksesta löytyy samanlaista luovuutta työllisyys- ja sote-ratkaisujen kanssa.

Kirjoittaja on kirjeenvaihtaja Tukholmassa.

