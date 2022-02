Venäjän ulkoministeriö on julkaissut useille maille, mukaan lukien Suomelle lähettämänsä kirjeen sisällön.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kirjeessä ilmastaan tyytymättömyyttä Euroopan turvallisuusjärjestelyihin ja vedotaan useassa kohdassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) lauselmiin. Lavrov kirjoittaa, ”epävirallisen englannin käännöksen” mukaan, että ”tilanne vaatii näkemysten suorasukaista selventämistä”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) avasi kirjeen sisältöä tiistai-iltana Ylen A-studiossa.

Haaviston tietojen mukaan Venäjä on lähettänyt vastaavanlaisen kirjeen yli 30 maalle. Niiden joukossa ovat ainakin puolustusliitto Naton jäsenmaat, Euroopan unionin jäsenmaat ja Serbia, Haavisto kertoi. Haavisto näkee tuoreimman kirjeen osana jatkumoa, jossa aiemmat vaiheet olivat Venäjän kirjeet Yhdysvalloille ja puolustusliitto Natolle.

”Sen [kirjeen] ajatuksena on se, että Venäjän turvallisuus on vaarantunut ja se peräänkuuluttaa yhtä Etyjin periaatteista, joka on se, että ei lisätä omaa turvallisuutta muiden kustannuksella”, Haavisto kuvasi.

Haaviston mukaan Suomi aikoo vastata kirjeeseen. Ulkoministeri odottaa EU-maiden keskustelevan yhdessä vastauksistaan yhteisten elementtien hakemiseksi.

Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tapaavat tänään Ruotsin ulkoministeri Ann Linden ja puolustusministeri Peter Hultqvistin. Haaviston mukaan tämä antaa mahdollisuuden keskustella vastauksesta Ruotsin kanssa.

Jännitteet Venäjän ja länsimaiden välillä alkoivat viime vuoden puolella, kun Venäjä alkoi keskittää joukkojaan lähelle Ukrainan rajaa. Länsimaiden huolena on, että Venäjä on hyökkäämässä uudelleen Ukrainaan.

Lisäksi Venäjä esitti viime vuoden lopulla vaatimuksia Natolle muun muassa siitä, ettei Nato enää laajenisi itään.