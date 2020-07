Demokraattien ehdokas ensi syksyn Yhdysvaltain presidentinvaalissa tulee olemaan Joe Biden. Nyt Biden johtaa mielipidemittauksissa istuvaa presidenttiä Donald Trumpia selvällä marginaalilla.

Mielipidemittausten keskiarvon mukaan Bidenilla on kymmenen prosenttiyksikön johto.

Vuoden 2016 presidentinvaaleissa ehdokkaat käyttivät kaksi kolmasosaa kampanjabudjetistaan vain kuudessa osavaltiossa: Floridassa, Pohjois-Carolinassa, Pennsylvaniassa, Ohiossa, Virginiassa, ja Michiganissa.

LUE SEURAAVAKSI:

Joe Biden johtaa Donald Trumpia niissä kaikissa.

”Jos vaalit pidettäisiin tänään, Joe Biden voittaisi kansan äänet varmasti. Tullakseen valituksi ehdokas tarvitsee kuitenkin tuekseen 270 valitsijamiehen äänet, ja Biden on paljon lähempänä 270:tä valitsijamiesääntä kuin Trump”, finanssikonserni Citin ekonomisti Dana Peterson sanoo.

Miten korona vaikuttaa vaaleihin?

Covid-19-viruksella on Petersonin mukaan suuri rooli näissä vaaleissa.

”Koronan vaikutus riippuu kuitenkin paljolti kahdesta seikasta: Ensiksi, tuleeko tartunnoista toinen aalto? Toiseksi, kuinka pitkällä elpyminen on syksyllä?” Peterson sanoo.

Ensi syksyn USA:n presidentinvaalit Presidentinvaalit pidetään ­tiistaina 3. marraskuuta. Samalla ­äänestäjät valitsevat myös kaikki kongressin edustajainhuoneen 435 jäsentä sekä 35 kongressin ylemmän kamarin senaatin sadasta jäsenestä. Uuden presidentin pitäisi aloittaa virassaan 20. tammikuuta 2021. Presidentti Trumpin odotetaan valitsevan varapresidenttiehdokkaakseen nykyisen varapresidentin Mike Pencen. Demokraatteja edustavan Joe Bidenin varapresidentti- ehdokas oli avoin.

Nyt uusia virustartuntoja on paljon Yhdysvaltain etelävaltioissa ja lännessä.

”Näillä alueilla on kuitenkin menossa vielä viruksen ensimmäinen aalto”, Peterson sanoo.

Jos toinen koronavirusaalto tulisi, ihmiset olisivat Petersonin mukaan hyvin varovaisia liikkumaan, ja se vaikuttaisi kielteisesti ja arvaamattomasti vaaleihin.

”Yhdysvaltain taloudesta kertovat tiedot ovat olleet viime aikoina parempia kuin keväällä. Kun rajoituksista on luovuttu, vähittäiskaupan myynti ja työllisyys ovat elpyneet nopeasti”, Peterson sanoo.

LUE SEURAAVAKSI:

Vähittäiskauppa sukelsi Yhdysvalloissa ensin 15 prosenttia ja kasvoi sitten 18 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Avainkysymys Trumpin menestyksen kannalta on, liikkuuko työttömyysaste vaalien aikaan lähempänä 3,5:tä prosenttia vai 11:tä prosenttia. Kesäkuun työttömyysaste oli 11,1 prosenttia.

Tuore talousdata kertoo touko–kesäkuun tilanteesta.

LUE SEURAAVAKSI:

”Kun viime päivinä tartunnat ovat taas lisääntyneet, voi olla, ettei kesäkuun lopun ja heinäkuun talousdata olekaan niin hyvää kuin se oli vielä touko–kesäkuussa.”

Jos elpyminen on kuoppaista, sillä on Petersonin mukaan merkitystä.

”Äänestäjät miettivät silloin, miten Trumpin hallinto toimi kriisissä. Vaalien tuloksen voi ratkaista, onko silloin vielä miljoonia työttömiä ja millaiset ovat kansan yleiset mielialat”, Peterson sanoo.

Presidentti. Donald Trump on tauon jälkeen alkanut kiertää Yhdysvaltoja kampanjatilaisuuksissa. Kuva: Tia Dufour/White House

Pew Research Center kysyy kuukausittain amerikkalaisilta, mikä on tärkein ongelma Yhdysvalloissa.

”Taloudella on merkitystä, mutta vastauksissa muut asiat painottuvat”, Peterson sanoo.

Pew Researchin tuoreimman kyselyn tuloksissa enemmistön suurimmiksi huoliksi nousivat koronavirus, huono hallinto Washingtonissa ja rotujen väliset suhteet.

Vuoden 2018 välivaaleissa republikaanit menettivät enemmistön edustajainhuoneessa Petersonin mukaan kolmesta syystä. Yksikään ei liittynyt Yhdysvaltain talouteen.

”Trumpin hallinto oli silloin toteuttanut verouudistuksen ja meneillään oli myös kauppasota, mutta Yhdysvaltain taloudella meni erinomaisesti”, hän sanoo.

LUE SEURAAVAKSI:

Ensimmäinen syy republikaanien tappioon oli se, että äänestäjät ilmaisivat kielteisen mielipiteensä Trumpin hallinnosta, Peterson sanoo.

Toiseksi monet amerikkalaiset eivät pitäneet siitä, että Trump yritti romuttaa edeltäjänsä Barack Obaman johdolla toteutetun sairausvakuutusuudistuksen.

Kolmas syy oli Trumpin verouudistus, joka hyödytti eniten yrityksiä ja rajoitti verovähennysoikeuksia, mikä puolestaan kasvatti demokraattienemmistöisten osavaltioiden asukkaiden verotaakkaa.

LUE SEURAAVAKSI:

Yhdysvaltain mustan väestönosan oikeuksia puolustavilla Black Lives Matter -protesteilla oli aluksi väkivaltainen pohjavire, mutta ne ovat sittemmin muuttuneet rauhanomaisemmiksi. Samalla Trumpin hallinto on vaimentanut vaatimuksiaan kurista ja järjestyksestä (law and order) mielenosoituksiin.

Mielenosoitukset ja protestit saivat alkunsa, kun poliisin kiinniottama mustaan väestönosaan kuuluva mies kuristui kuoliaaksi poliisin kuristusotteessa Minneapolisissa.

”Se on aloittanut laajan keskustelun rotujen asemasta yleisesti. Jos mielenosoitukset pysyvät rauhallisina, ne eivät auta Trumpia vaaleissa. Jos niistä tulee väkivaltaisia, ne voivat lisätä Trumpin kannatusta, koska hän voisi esiintyä vahvana johtajana vaatimassa kuria ja järjestystä”, Peterson arvelee.

Kiina-politiikka voi hyödyttää Trumpia

Trumpin hallinto on vaikeuttanut viisumien saantia. ”Hän on käynyt aiemmin laittoman maahanmuuton kimppuun. Nyt hän on keskittänyt huomionsa lailliseen maahanmuuttoon”, Peterson sanoo.

Maahanmuuton vaikeutuminen haittaa monia sektoreita Yhdysvalloissa, joille ulkomainen työvoima on tärkeää. Näitä toimialoja ovat esimerkiksi maanviljelys, finanssiala ja teknologiasektori sekä monet palvelut.

Yhdysvaltain toiminta suhteessa Kiinaan voi Petersonin mukaan auttaa Trumpia vaaleissa.

Molemmissa puolueissa Kiina nähdään strategisena kilpailijana ja suhtaudutaan Kiinaan skeptisesti. Kiinan kauppa-, turvallisuus-, teknologiapolitiikat epäilyttävät. Kiinan yritysvaltaukset ja toiminta muilla kehittyvillä markkinoilla aiheuttavat huolta amerikkalaisten äänestäjien keskuudessa.

”Trumpille on kuitenkin tärkeätä pitää nykyinen kauppasopimus voimassa Kiinan kanssa, koska sopimus hyödyttää monia osavaltioita, joiden äänet ovat tärkeitä Trumpille”, Peterson sanoo.

Kiinan suhteen Yhdysvalloilta tullaankin Petersonin mukaan näkemään paljon sellaisia toimia, jotka eivät koske kauppasopimusta.

Kiina on elpymisessä Yhdysvaltoja edellä, koska koronaepidemia alkoi siellä aikaisemmin kuin Yhdysvalloissa.

”Kiina reagoi kautta maan hyvin universaalisti ja aggressiivisesti virukseen toisin kuin Yhdysvallat”, Peterson sanoo.