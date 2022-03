Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta arvioi, että tasavallan presidentti Sauli Niinistön viime viikon lopulla tekemän Yhdysvaltain-vierailun tulos on se, että Suomi otti ison askeleen ja tukeutuu ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan vahvasti Yhdysvaltoihin.

”Ulkopolitiikassa otettiin nyt askel, ehkä suurempi kuin koskaan, kun nimenomaan Yhdysvalloista haetaan turvaa. Siinä on paljonkin uutta. Vaikka suunta on ollut selvä, sen ääneen sanominen on iso askel.”

Teivainen uskoo, että Washingtonissa on keskusteltu myös Yhdysvalloilta saatavista erillisistä turvatakuista hakuprosessin ajaksi, jos Suomi lähtee hakemaan Nato-jäsenyyttä.

”Tästä on itsestään selvästi keskusteltu.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi perjantaisen tapaamisen jälkeen, että Suomi ja Yhdysvallat lisäävät yhteistyötään puolustuksessa ja turvallisuudessa. Hän ei mennyt yksityiskohtiin.

”Tarkoitus on lähteä prosessimuotoisesti liikkeelle, yksilöimättä nyt kaikkia keskusteluun tulevia ehdotuksia turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä. Edelleen hyvin selväksi tuli, että Naton avoimien ovien politiikka jatkuu ja Yhdysvallat pitää sitä tärkeänä”, Niinistö totesi viime viikonloppuna tavattuaan presidentti Joe Bidenin.

Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka on sanonut, että viikonlopun käänteet näyttävät väliaikaiselta turvatakuulta.

”Mutta kun sitä ei sanota väliaikaiseksi turvatakuuksi, se ei ole sitä. Silti se luo muuten vaan täysin uuden tilanteen”, Tarkka kirjoitti Facebookissa.

Teivaisen arvion mukaan Suomesta on joka tapauksessa tullut aiempaa riippuvaisempi Yhdysvalloista.

”Vastustus sitä kohtaan on astetta vähäisempää kuin se olisi ollut pari viikkoa sitten. Tästä voi lähteä pohtimaan historiallisia analogioita aiempien tilanteiden kanssa. Tuossa on Venäjä ja nyt haetaan turvaa. Joskus se oli Saksa”, hän sanoo.

Professori Teivainen nostaa esiin myös sen, että Yhdysvalloissa voi ulkopolitiikan johtoon nousta jatkossa Donald Trump tai joku hänen kaltaisensa poliitikko.

”Suomessa kai luotetaan siihen, että vaikka Yhdysvalloissa tulisi vaikka kuka Donald Trump tai vastaava hahmo, järjestelmä toimii niin, ettei se ole presidentin mielialan vaihteluista tai poliittisista linjauksista kiinni, vaan tukeen ja sen jatkuvuuteen voi luottaa.”