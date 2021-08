Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Ari Helo Helsingin yliopistosta katsoo, että Afganistanin hallintoa oli riittävästi varoiteltu Yhdysvaltain ja länsiliittouman joukkojen vetämisestä pois Afganistanista.

Helo kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan, kuinka ”amerikkalaisjohtoinen Afganistanin 20-vuotinen sivistämiskampanja on päättymässä tympeään tapaan”. Samalla Helo kuitenkin arvioi kriittisesti Afganistanin poliittisen johdon, armeijan ja kansan omaa valmiutta ottaa vastuu tilanteesta.

Helo myöntää, että oikeiden valintojen teko ei ole ”helppoa sellaisissa olosuhteissa, joissa Afganistanissa on jo vuosikymmenet eletty”.

”Mieletön on silti ajatus, että Yhdysvaltojen ja muiden länsiliittoutuneiden pitäisi jäädä Afganistaniin ikuisiksi ajoiksi sen vapautta vaalimaan. Jos kansakuntaa ei saa taistelemaan itse vapaudestaan, ei sitä vapautta tule. Joe Biden teki jo selväksi, että Yhdysvallat on tarjonnut nyt koulutusapua, aseapua ja rahallista apua 1000 miljardin dollarin edestä afgaaneille viimeisen 20 vuoden aikana. Jotain on pakko saada itsekin aikaiseksi”, Helo kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että puheita Afganistanista vetäytymisestä ei aloittanut Yhdysvaltain nykyisen presidentin Joe Bidenin edeltäjä Donald Trump, vaan tämän edeltäjä. Biden teki lopullisen päätöksen prosessissa, joka oli vireillä vuosia.

”Ja afgaanihallintoa on varoitettu siitä, että ulkomainen apu on loppumassa. Sen teki selväksi Barack Obama jo joulukuussa 2014”, Helo kirjoittaa viitaten sanomalehti Washington Postiin.

Jo tuolloin Valkoinen talo kaavaili siirtymistä vain lähetystötasoiseen läsnäoloon Afganistanissa, mikä suunnitelma ei tosin toteutunut.

”Huomionarvoista on, että Obaman vuoden 2014 vetäytymisilmoituksen jälkeenkin amerikkalaisten drone-iskut ja muut ilmaiskut jatkuivat maan oman armeijan toimien tukena – tiettävästi kolmen iskun päivävauhtia. Vieläkään Afganistanin hallinto ei saanut omaa armeijaansa iskukuntoon”, Helo kirjoittaa.

”Nyttemmin jotkut viisastelijat selittävät, että Obamaa voi syyttää kaikesta, sillä oikea taktiikka olisi ollut pitää maassa vain noin 10 000 miestä, mutta pitää ne vuoteen 2030 saakka. Mitä nämä asiantuntijat olettavat näitä neuvoja antaessaan?” tutkija jatkaa pitäen näkymää liian pitkänä.

Lopulta Afganistanissa yritettiin neuvottelutietä vuodesta 2020 eteenpäin, kun talebaneja oli ensin jouduttu pitkään houkuttelemaan neuvotteluihin, Helo kirjoittaa.

”Neuvottelut vihollisen kanssa kesken sodan eivät voi tarkoittaa sitä, ettei viitsitä taistella samaan aikaan. Ei viitsitty. Se oli ainoa virhe tässä prosessissa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siihen syyllistyi Afganistanin hallitus saamattomuuttaan aivan yksin. Tämän teki amerikkalaisten puolesta selväksi Joe Biden 16.8. 2021 pitämässään puheessa.”

Biden arvosteli maanantain puheessaan afgaanijohtajia maasta pakenemisesta ja armeijaa maan luovuttamisesta taisteluitta.

”Amerikkalaissotilaat eivät voi eikä heidän tule taistella ja kuolla sodassa, jota Afganistanin armeija ei itse halua käydä”, Biden sanoi.

Biden on saanut puheestaan ja vetäytymisratkaisusta kritiikkiä. Helo ei yhdy arvosteluun.

”Ainoa puolitotuus, jonka Bidenin puheesta itse löysin, oli ettei Yhdysvallat koskaan ollut Afganistanissa kansakunnan rakentamista auttamassa. Ainakin kaikki muut länsimaat olivat tekemässä siellä juuri sitä. Jos ainoa tavoite oli terrorismin vastainen taistelu, kuten Biden sanoo, sekin tavoite aivan ilmeisesti on nyt vakavasti vaarassa. Mutta Biden teki myös selväksi, että Vietnamin sodan opetukset ovat hänellä yhä mielessään, niin kuin pitäisi olla muillakin”, Helo kirjoittaa.

Suomen osalta Helo ihmettelee hallituksen rajausta ihmisistä, joita otetaan Suomen evakuoinnin piiriin.

”Sivumennen sanoen en ymmärrä mistä joku 170 henkilön raja on keksitty koskien suomalaisia rauhanturvaajia ja kouluttajia Afganistanissa auttaneille paikallisille pakolaisille. Vaikka suomalaiset olivat siellä paikallisia auttamassa, ei heitä avustaneita afgaaneja voi talebanien käsiin ehdoin tahdoin jättää, vaikka heitä olisi pari tuhatta.”