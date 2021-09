Keskustan kansanedustajat Joonas Könttä ja Mikko Kärnä ovat reagoineet kovasanaisesti vihreiden kesäkokouksessaan esittämiin ilmastovaatimuksiin.

Vihreät odottavat budjettiriihestä ilmastotekoja ja tutkimusrahoituksen turvaamista. Vihreä eduskuntaryhmä toteaa pitäneensä jo puoliväliriihessä sovittuna ratkaisuna sitä, että syksyn budjettiriihi on myös ilmastoriihi, jossa puuttuvista päästövähennystoimista päätetään.

”Kun hiili sidotaan pellolle, ylläpidetään maan kasvukuntoa ja saadaan parempaa satoa. Samalla mökkijärven vesikin on kirkkaampaa. Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Poliitikkojen tehtävä on tehdä päätöksiä”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari toteaa tiedotteessa.

Ryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö katsoo, että olennaista on löytää ratkaisu, jolla Suomen Akatemian myöntämään rahoitukseen kohdistuvilta lisäleikkauksilta vältytään ensi vuoden osalta. Hänen mukaansa hupenevista Veikkaus-varoista ei ole löydetty vielä pysyvää järjestelyä.

30 % Suomen maa- ja meripinta-alasta

Vihreät vaatii lisäksi, että kaikki Suomen jäljellä olevat luonnonmetsät suojellaan ja lopetetaan ensi tilassa valtion omistamien luonnonmetsien hakkaaminen.

”Suojellaan 30 prosenttia Suomen maa- sekä meripinta-alasta EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti. Vähintään kolmannes suojelualueista on suojeltava tiukasti. Tällä hetkellä Suomen maapinta-alasta on suojeltu noin 17 prosenttia ja meripinta-alasta noin 11 prosenttia”, vihreät esittää tiedotteessa.

Keskustan Joonas Könttä tarttuu vihreiden esittämään 30 prosenttiin ja katsoo, että vihreät ovat ”irti todellisuudesta”. Hän ihmettelee, tarkoittaako vaatimus, että myös Helsingistä suojellaan kolmannes.

”Se johtaisi melkoiseen punavihreiden uudelleensijoittamiseen esimerkiksi Kalliosta”, Könttä näpäyttää tiedotteessa.

”Mitä lähempänä hallituksen budjettiriihi on, sitä kauempana Vihreät tuntuvat olevan todellisuudesta.”

”Keskusta ei tule hyväksymään”

Köntän mukaan vihreiden linjan mukainen ”Suomen luonnon museointi” ei vähennä päästöjä, vaan suomalaisten hyvinvointia. Hänen mielestään vihreät ajaa vain uusia kieltoja, määräyksiä ja maksuja etenkin maakuntien ihmisille.

"Budjettiriihessä ei voida päättää ratkaisuista, jotka vahingoittaisivat kestävää suomalaista metsätaloutta ja sitä kautta talouden kasvun edellytyksiä. Keskusta ei tule myöskään hyväksymään päästöjen vähentämisen maksattamista tavallisilla suomalaisilla. Ratkaisuista fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi kotimaisilla uusiutuvilla olemme aina valmiita neuvottelemaan. On aika nostaa pää pensaasta, Vihreät, ottaa arkijärki käteen ja nähdä suomalainen metsä puineen”, Könttä kehottaa.

Myös kansanedustaja Kärnä hämmästelee vihreiden ulostuloja. Vihreät ovat esittäneet keinoina myös esimerkiksi pellonraivausmaksua sekä työkoneissa ja lämmityksessä käytettävien polttoaineiden veronkorotuksia.

Kärnän mielestä tämä on ”pölhöpopulismia parhaimmillaan”. Hänen mukaansa hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen, ”ettei maataloudelle tule mitään lisäkustannuksia”.

Vihreät on jo aiemmin todennut muun muassa puheenjohtaja Maria Ohisalon suulla, että budjettiriihi on ”ilmastoriihi”. Tämä huvittaa Kärnää, joka huomauttaa, että tarkoitus on neuvotella valtion budjetista.

”Puheet jostakin ’ilmastoriihestä’ ovat aivan äärettömän populistista retoriikkaa. Kyseessä on budjettiriihi ja sillä sipuli”, Kärnä sanoo tiedotteessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs linjasi viime viikolla, että budjettiriihen pääasioita ovat työllisyys ja velka. Keskustajohtaja Annika Saarikko puolestaan on puhunut erityisesti uusien työllisyystoimien tarpeesta.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi viikolla.