Ilmavoimien viidestä monitoimihävittäjäkandidaatista ranskalainen Dassault Rafale on jäänyt mediassa kenties pienimmälle huomiolle. Tämä ei ole kannanotto koneiden kyvykkyyteen, vaan enemmänkin seurausta ranskalaisten muita valmistajia hieman pidättyvämmästä mediakampanjasta.

Siksipä onkin kiinnostavaa tietää, mitä Rafale-pilotit työkalustaan ajattelevat. Kaikkien Ilmojen Korkeajännitys -henkisten, henkisten pikkupoikien suosikkisivusto Hushkit.net on tehnyt sangen kiinnostavan jutun, jossa entinen ranskalainen Rafale-pilotti Pierre-Henri Chuet kertoo työkalustaan.

Chuetin kokemukset ovat Ranskan merivoimien käyttämän lentotukialusversio Rafale M:n puikoista. Eroa on muun muassa siinä, että M-versio on ilmavoimien Rafale C:tä 650 kiloa painavampi, ja esimerkiksi laskutelinettä on muokattu tukialuskäyttöä varten.

”Painoeron vuoksi nokka tuntuu raskaammalta Rafale M:ssä. C-versio voinee selvitä hieman paremmin ilmataistelussa, koska se on kevyempi. Ero ei kuitenkaan ole suuri eikä mikään huolenaihe.”

Kuten kuvitella saattaa, Chuet pitää Rafalea varsin kyvykkäänä laitteena. Erityisen kiinnostavaa on, että hän ei erityisesti arvosta koneensa vertailua yhteiseurooppalaiseen Eurofighter Typhooniin - HX-kandidaatti sekin. Typhoon ja Rafale ovat molemmat kaksimoottorisia eurooppalaisia monitoimihävittäjiä, ja Rafale sai alkunsa Ranskan poistuttua juuri siitä yhteiseurooppalaisesta hävittäjäprojektista, jonka lopputulos Typhoon oli.

”Koneiden filosofia ei ole yhtään samanlainen. Rafale on todellinen kaikkien roolien alusta. Rafalen sensorifuusio on Typhoonia parempi, joten me pystyimme olemaan merkittävästi aggressiivisempia taktiikoissamme. Typhoon toimii hienosti suurissa korkeuksissa, mutta emme me ole niin tyhmiä, että yrittäisimme taistella sitä vastaan 50 000 (noin 15 200 metriä) jalassa, jossa AMRAAM-ohjuksilla varustetun Typhoonin suorituskyky on takuulla Rafalea parempi. Rafale-pilottina teeskentelen, että ryhdyn ilmataisteluun korkealla, ja samalla kaveri lähestyy salaa matalalta yllättämään Typhoonin. Se on helpompaa kuin luulisi.”

Kohtuullista on toki muistaa, että Chuetin kuvaavat kokemukset eivät välttämättä enää vastaa niitä kehitysversioita, joita Suomelle molemmista koneista tarjotaan. Lisäksi sekä Rafale että Typhoon ovat MBDA:n uuden Meteor-ilmataisteluohjuksen käyttäjien joukossa.

Chuet ei usko, että häiveominaisuuksilla varustetut hävittäjät olisivat etulyöntiasemassa kaikkein moderneimpia järjestelmiä vastaan.

”Meillä Ranskassa ei pelätä tunkeutua toisten ilmatilaan hyvin matalilla korkeuksilla. Yrittäkää vaan pudottaa minut jollakin [venäläisvalmisteinen ilma- ja ohjustentorjuntajärjestelmä] S-400:lla, kun olen 200 jalan (noin 60 metriä) korkeudessa - ei tule onnistumaan ihan lähiaikoina. Ja jos koneessa on paljon aselastia, häiveominaisuudet menetetään joka tapauksessa. Siksi harjoittelemme hyvin matalalla tehtäviä operaatioita.”

