Suomessa toimii tällä hetkellä yli sata vanhushuollon yksikköä, joissa henkilökuntaa on alle nykyisen 0,5:n hoitajasuosituksen. Nyt tämä alimitoitus kielletään lailla, jylisi sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman eduskunnan budjettikeskustelussa.

Lindtman suomi oppositiopuolueita keskustelusta, joka hänen mukaansa on mennyt oudoksi. Hallituksen esitystä sitovasta 0,7:n henkilöstömitoituksesta on arvosteltu, koska se toteutuu asteittain, ja ehdottoman velvoittavana vasta 2023. Myös lisähoitajien palkkaamisen rahoitus on auki.

”Keskustelu vanhustenhoivasta on saanut kummallisia piirteitä. Ne tahot, jotka vuosien ajan ovat estäneet sitovan mitoituksen kirjaamisen lakiin, kyselevät nyt suureen ääneen, milloin asia toteutuu täysimääräisesti. Ja edelleenkin puheenjohtaja Orpo, Suomen kansa ei tiedä hyväksyykö kokoomus sitovan mitoituksen vai purkaisiko kokoomus valtaan tullessaan paremman vanhustenhoivan sitovat normit”, Lindtman sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa ”hoitajakeskustelun komeimmasta voltista” vastaa toinen oppositiopuolue perussuomalaiset. Puolue on Lindtmanin mukaan väittänyt, että hallituksen esitys sitovasta mitoituksesta johtaa hoitajien palkanalennuksiin.

”Hyvät perussuomalaiset, sen ainoan kerran, kun hoitajien palkkoja on leikattu, te pitelitte saksia. Teidän tuella edellinen hallitus yritti ensin viedä hoitajilta sunnuntai- ja ylityökorvaukset ja lopulta onnistui viemään lomarahat”, Lindtman arvosteli.

Lindtman kehotti oikeisto-oppositiota kuuntelemaan hoitajia, jos he epäilevät, parantaako hallituksen esitys hoitajien työoloja. Hoitoalan työntekijäliitot ovat kehuneet hallituksen esitystä.

”’Tämä on merkittävä parannus hoitajien jaksamiselle’, kommentoi lähi- ja perushoitajien puheenjohtaja Silja Paavola hallituksen esitystä. Väkevä todistus”, Lindtman siteerasi.

Kansanedustaja Timo Heinonen jatkoi sdp:n toimien arvostelua kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa. Hänen mukaansa moni suomalainen on kysynyt, voiko teihin pääministeri Antti Rinteeseen (sd) luottaa.

”Vanhustenhoidon 0,7 sitova hoitajamitoitus piti hoitua kuntoon tunneissa ja yhdellä lauseella lakiin, jos ihmiset vain äänestävät demareita ja SDP pääsee hallitukseen.”

”Nyt tämä lupaus on jo petetty. Vanhustenhoitoon tarvitaan lisää hoitajia nyt eikä vasta aprillipäivänä vuonna 2023. Hoitajat ovat pettyneitä. Vanhukset ovat pettyneitä”, Heinonen sanoi.

Kokoomuksen puheen pääpaino oli hallituksen rahankäytössä. Ensi vuoden talousarviossa ja hallituksen panostuksissa on oppositiopuolueen mukaan paljon hyvää, mutta ”perustavalaatuisin ongelma koko Rinteen budjetissa on se, että kaikki lisäpanostukset tehdään rahalla, jota hallituksella ei ole”.

”Pääministeri Rinne, edeltäjänne pääministeri Juha Sipilä, totesi hieman kuin testamenttinaan, että ’Antti, älä sössi taloutta’. Nyt te olette sitä sössimässä”, Heinonen sanoi.

”Kokoomus ei voi tätä sivusta toimettomana katsoa. Emme voi antaa tukea teidän esittämällenne velanoton budjetille. Budjetille, jota leimaa työllisyystoimien lykkäys ja velanoton kasvu. Siksi tulemme esittämään loppuvuoden aikana oman vastuullisen ja välittävän vaihtoehtomme”, Heinonen ilmoitti.

