Jos Suomen sairaalakuormitus jatkaa kasvuaan, joudutaan lopulta keskusteluun tehohoitopaikkojen priorisoinnista, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

Kysymyksen nosti esiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä Ylen haastattelussa viime viikolla. Hänen mielestään tulisi linjata riittävästä mitoituksesta koronapotilaille erikoissairaanhoidossa, jotta myös muut sairaudet voidaan hoitaa. Koronapotilaiden tehohoito kestää keskimäärin yli tuplasti sen, mitä muissa sairauksissa.

”Näin ollen koronatehopotilaan vuoksi voidaan joutua perumaan 3–4 muun potilaan leikkaushoito. Kuormitusta ei saa päästää liian tiukaksi. Jos kaikki kapasiteetti on käytössä, tehohoitoon syntyy liiallista priorisointipainetta”, Petäjä sanoi Ylelle.

”On varauduttava pitkäkestoiseen pandemian jälkihoitoon ja ennakoitava sairaanhoidon kestävyys. Tilanne on pitkittynyt. Meille näyttää jäävän suuri määrä rokottamattomia, joten korona on keskuudessamme vielä pitkään ja rasittaa pitkäaikaisesti myös teho- ja sairaalahoitoa.”

HUS on arvioinut, että rokottamattomien suomalaisten koronavirustaudin sairaalahoidon kustannukset tulevat olemaan noin miljardi euroa. Sitä painetta nykyjärjestelmä ei Petäjän mukaan kestä vaurioittamatta muuta hoitoa.

Näin kysymystä kommentoi STM-johtaja

Petäjän näkemykset nousivat esiin koronatiedotustilaisuudessa tänään, kun Pohjolalta kysyttiin, pitäisikö esimerkiksi tehohoitopaikkoja alkaa priorisoida jollain tapaa, jos yhden rokottamattoman takia joudutaan perumaan kolme sydänleikkausta.

”Se, mitä voi kukin tahollaan tehdä, on ottaa ne rokotteet. Meillä on universaali terveydenhuoltojärjestelmä ja perustuslakiinkin on kirjattu kaikille yhtäläinen oikeus riittävään sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja silloin se koskee yhtä lailla rokotettuja ja rokottamattomia. Siinä ei eritellä sitä, minkä vuoksi hoitoon joudutaan”, Pohjola aloitti vastauksensa.

Hän huomauttaa, että yhtä lailla Suomessa hoidetaan esimerkiksi tupakoinnin vuoksi keuhkosairauksia saavia. ”Itseaiheutetut sairaudet ja traumat” puhuttivat taannoin, kun lääkintöneuvos Heikki Pälve esitti, että rokottamattomat koronapotilaat maksaisivat osan hoidostaan itse.

Pohjolan mukaan tällä hetkellä tilanne Suomessa on se, että ”tehohoidon tarve on pysynyt vakiona”, joten koko maan tasolla "ei ole vielä mitään hätää ja uhkaa siitä”.

”Tietysti silloin, jos tällainen kuormitus jatkuu pitkään, läpi talven, niin se tulee sitten tietysti vaikuttamaan siihen, millä tavalla kokonaisuutta pystytään hoitamaan, koska siellä on rajallinen määrä henkilöstöä. Henkilöstönkin on saatava lepohetkensä ja lomansa ja aina ei voida mennä täydellä teholla henkilöstönkään osalta. Siinä mielessä sitten pitkäaikaisvaikutuksiakin voi olla.”

Tällä hetkellä tehohoidon tilanne ei aiheuta merkittävää uhkaa koko Suomen osalta, Pohjola kuvasi. Jos kuormitus vielä kasvaa, joudutaan Petäjän esiin nostamaan keskusteluun.

”Tässä mielessä tämän tyyppisiin keskusteluihin ja kysymyksiin ei olla vielä jouduttu, mitä Jari Petäjä esimerkiksi Ylellä nosti esille, mutta ne ovat tietysti tilanteita, joihinka joudutaan, että millä tavalla sitten sitä hoitoa järjestetään siinä vaiheessa, jos teho- ja sairaalahoidon kuormitus tästä vielä lähtee kasvuun.”

Kuormitus jatkuu huomattavan suurena

STM kertoi tänään, että erikoissairaanhoidon kuormitus jatkuu huomattavan suurena. Viime viikon lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 137 potilasta, joista 103 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 34 teho-osastoilla.

Pohjola on kertonut, että arviolta 50 tehohoitopaikkaa covid-potilaille ympäri maan on ”kriittinen piste”. Jos sen yli mennään, tilanne alkaa vaikuttaa muuhun tehohoitoon.

Viime viikolla erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tuli yhteensä 118 uutta koronaviruspotilasta, mikä on yhtä paljon kuin tätä edeltävällä viikolla.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kasvanut viimeisen kolmen viikon aikana erityisesti vuodeosastoilla ja noussut 58 potilaasta 103 potilaaseen. Samaan aikaan teho-osastojen potilasmäärät ovat kasvaneet 23 potilaasta 34 potilaaseen.

Tehohoitoon tuli viime viikolla 28 uutta koronaviruspotilasta. Erikoissairaanhoidon potilasmäärät vastaavat nykyisellään helmikuun 2021 lopun potilasmääriä.

Uudenmaan koronaryhmä kertoi viime perjantaina, että viime viikolla HUSissa oli 40–51 koronapotilasta, joista tehohoidossa oli 8–14 potilasta. Koronaryhmän mukaan terveydenhuollon kantokyky vaarantuu, jos tehohoidossa olevien potilaiden määrä ylittää 15 tai vuodeosastohoidossa olevien määrä ylittää 50. Silloin muiden potilaiden hoitoa joudutaan siirtämään.

Ylen mukaan HUSissa jouduttiin viime viikolla siirtämään ennätysmäärä eli kymmenen sydänleikkausta koronakuormituksen takia. Kuluvalta viikolta siirrettiin etukäteen neljä sydänleikkausta. Petäjän mukaan leikkausten siirtäminen on tehohoidon tilanteen takia nyt arkea.