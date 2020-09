Ravintolayhtiö NoHo Partners kertoi tiistai-iltana aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa Suomen hallituksen asettamiin tiukkoihin ravintolatoimialaa koskeviin rajoituksiin.

”Neuvotteluiden tarkoituksena on minimoida koronapandemiasta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia ja sopeuttaa yhtiön kustannustaso vastaamaan ravintolarajoitusten mukana laskevaa volyymia”, yhtiö tiedottaa.

Hallitus kertoi päätöksistään tiistai-iltana tiedotustilaisuudessa. NoHon yt-ilmoitus tuli vain 20 minuuttia tiedotustilaisuuden päättymisen jälkeen.

Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö eli noin 1 300 henkilöä Suomessa. Nohon mukaan ravintoloiden rajoitustoimenpiteiden vaikutukset heijastuvat lisäksi välillisesti yhtiön noin 2 000 vuokratyöntekijään.

Neuvottelut alkavat 5.10.2020 ja yhtiö arvioi niiden kestävän kuusi viikkoa.

”Neuvottelut voivat johtaa muutoksiin organisaatiorakenteessa, henkilöstön lomauttamisiin osa- tai kokoaikaisesti, osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin. Neuvotteluissa käsiteltävät mahdolliset irtisanomiset koskevat ensisijaisesti hallinnollisia tehtäviä organisaation eri tasoilla”, yhtiö kertoo.

NoHo Partners on aiemmin tiedottanut laatineensa liiketoimintansa kehittymiselle kolme eri skenaariota poikkeustilanteen ajaksi. Kesäkuun alusta alkaen yhtiö on edennyt liiketoiminnassaan perusskenaarionsa mukaisesti, jossa myynti on noin 70–85 prosenttia edellisvuoden tasosta.

”Suomen hallituksen määräämien ravintolarajoitusten myötä yhtiö arvioi siirtyvänsä toteuttamaan liiketoimintaansa low-skenaarionsa mukaisesti, jossa myynti on noin 50–70 prosenttia edellisvuoden tasosta.”

Toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan hallituksen päätös, jonka mukaan ravintoloiden anniskelu tulee lopettaa kello 24 valtakunnallisesti ja pandemian kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla kello 22, vaikuttaa yhtiön ravintolatoimintaan.

"Joudumme aloittamaan välittömät sopeuttamistoimet, jotka koskevat jopa tuhansien ihmisten toimeentuloa”, Vikström sanoo.

Toimitusjohtaja viittaa keskusteluun, joka otti kierroksia pääministeri Sanna Marinin (sd) vaadittua yrityksiltä yhteiskuntavastuuta.

”Toivon Suomen hallitukselta viimeaikaisen yhteiskuntavastuukeskustelun herättämänä myös läpinäkyvyyttä ja monipuolisiin näkemyksiin pohjautuvaa päätöksentekoa, kun etsimme tasapainoa terveyden, talouden ja työpaikkojen suojelussa. Pahimmassa tapauksessa irtisanomisten toteutuessa rajoitustoimet voivat johtaa alalla kymmenien tuhansien ihmisten työttömyyteen ja syrjäytymiseen. Muissa toimintamaissamme Tanskassa ja Norjassa ravintolarajoitukset ovat olleet tiukkoja, mutta samanaikaisesti valtiot ovat myös jatkuvasti tukeneet ravintola-alan yritysten toimintaa, ja tällä on ollut merkittävä vaikutus alan työllisyyteen”, hän jatkaa.

NoHo Partners tiedotti 13.3.2020 aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisista lomautuksista ja 15.5.2020 aloittavansa neuvottelut niiden jatkamisesta.

Juttua oikaistu klo 8.58: Ilmoitus tuli tiedotustilaisuuden jälkeen, ei kesken tiedotustilaisuutta.