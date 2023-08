Perussuomalaisten kannatus on suurempaa kunnissa, joiden asukkaista vain pieni osa on maahanmuuttajia, kertoo Helsingin sanomat. Havainto perustuu lehden laskelmaan, jonka lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen tietoja.

”Tulos kertoo siitä, että maahanmuutto­vastaiset asenteet eivät useinkaan perustu omiin käytännön kokemuksiin, vaan enemmän mielikuviin ja vieraan pelkoon”, tutkimuskeskus E2-tutkimuksen johtaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen sanoi HS:lle.

Kaupungeissa, joissa on enemmän maahanmuuttajia, perussuomalaiset ei kerännyt huomattavaa kannatusta.

Esimerkiksi Espoossa, Helsingissä ja Turussa perussuomalaisten kannatus oli kevään eduskuntavaaleissa merkittävästi matalampi kuin puolueen valtakunnallinen kannatus.

Rahkonen sanoo HS:lle, että on myös paljon sellaista perussuomalaisten kannatusta, joka ei liity maahanmuuttoasenteisiin.

Korrelaatioon vaikuttaa esimerkiksi se, että perussuomalaiset on suosittu puolue maaseudulla, jossa ei vain satu asumaan paljon maahanmuuttajia.

