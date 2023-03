Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on parhaillaan vierailulla Turkissa, ja Suomen Nato-prosessista odotetaan lisätietoja.

Vierailu. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on parhaillaan vierailulla Turkissa, ja Suomen Nato-prosessista odotetaan lisätietoja.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin odotetaan ilmoittavan tänään hyväksyntänsä Suomen Nato-jäsenyydelle.

Hän tapaa Turkissa Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön, joka kertoi ennen matkaa, että Erdoğan ”haluaa tavata ja lunastaa lupauksensa suoraan presidentiltä presidentille”. Myös Erdoğan itse kommentoi kansainväliselle medialle jo keskiviikkona aikovansa ”lunastaa lupauksensa” Suomelle perjantaina Niinistön vierailun yhteydessä.

Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien ratifiointi puuttuu Nato-maista vain Turkilta ja Unkarilta.

Virallisten keskustelujen jälkeen presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden noin kello 15.45 Suomen aikaa. Suomalaista mediaa presidentti Niinistö tapaa ohjelman päätteeksi myöhään iltapäivällä Ankarassa.

Mutta miksi Erdoğan on päästämässä Suomen Natoon juuri nyt? Asiantuntijat arvioivat Uuden Suomen haastattelussa, että kyse on monen asian summasta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta kertoo yhdeksi syyksi sen, ettei Nato-jarruttelu ole vaaleihin valmistautuvalle Turkin presidentille välttämättä enää hyödyllistä. Alarannan mukaan Turkin parlamentti voisi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden vaikka ensi viikolla, jos Erdoğanilta tulee vihreää valoa. Hän uskoo, että ratifiointi tulee joka tapauksessa ennen Turkin parlamentin vaalitaukoa, jolle se jää huhtikuun puolivälissä.

Suomessa asuva Turkki-asiantuntija Eyüp Yılmaz arvioi, että jos katsoo Turkin poliittisen päätöksenteon etenemistä, 14.4. on takaraja. Hänen mukaansa Erdoğanin Suomen kohdalla tekemässä käännöksessä on kyse neljästä asiasta, joista yksi on Turkin vaalit.

