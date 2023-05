Valtionyhtiöistä voisi irrottaa helposti 8–9 miljardia euroa vaarantamatta valtion strategisia intressejä, ehdottaa suomalaisen suursijoittajan, työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto Kauppalehden kolumnissaan.

Hänen mukaansa ”samalla voisi tehdä palveluksen veronmaksajille ja pienentää poikkeuksellisen osakesalkun riskiä”. Murto toteaa, että valtion osakesalkku poikkeaa paljon tyypillisen instituutiosijoittajan salkusta, sillä se on huomattavan keskittynyt, kun Neste ja Fortum muodostavat lähes 70 prosenttia koko valtion pörssisalkun arvosta.

Hallituksen muodostajalta Petteri Orpolta (kok) kysyttiin aamulla Säätytalolla Murron ehdotuksesta ja valtion omaisuuden myymisestä.

Yksi asia ”aivan ehdotonta”

Orpo huomauttaa, että oikeastaan kaikki edelliset hallitukset ovat käyttäneet valtion omaisuustuloja ja myyntituloja investointien rahoittamiseen.

”Jos tätä työkalua jälleen käytetään, mikä on pöydällä tietysti, niin aivan ehdotonta on se, että valtion omaisuustuloja ja varsinkin myyntituloja käytetään investointien tekemiseen – ei syömiseen – vaan sellaisiin investointeihin, jotka tuovat lisätuloja tulevaisuudessa, hyvinvointia ja työllisyyttä”, Orpo vastasi aamulla.

”Ne ovat meidän yhteistä omaisuutta, kansallisvarallisuutta, ja siitä pitää pitää hyvää huolta.”

Hallitusneuvotteluja käyvät Helsingin Säätytalolla kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit.

Omistajaohjausministerin ongelma

Varman Murto myös harmittelee kolumnissaan, että omistajaohjausministerin tehtävä on joutunut politiikkojen valinnoissa helposti jumbosijoille. Hänen mukaansa on ongelmallista, että salkku on ollut poliittisesti selvästi hyljeksitty.

Murto toivoo, että tehtävä yhdistyisi ministeritehtäviin, jotka tekisivät kokonaisuudesta mielekkään. Kuntaministerin ja omistajaohjausministerin tehtävien yhdistelmästä ei synergioita löydy, hän huomauttaa.

Viime hallituskauden aluksi Sirpa Paatero (sd) toimi omistajaohjaus- ja kuntaministerinä, kunnes omistajaohjaus siirrettiin eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) salkkuun. Paatero ehti erota Posti-kriisin vuoksi, mutta palasi kuntaministeriksi, kun Sanna Marin (sd) aloitti pääministerinä.

