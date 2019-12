Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että kokoomuksen pitäisi hävetä kahta asiaa.

”Mielestäni kokoomuksen pitäisi hävetä kahta asiaa: puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, ettei näitä (al-Holin leirillä olevia) lapsia pitäisi auttaa, jos se tarkoittaa äitien auttamista. Hallituksen linja lähtee siitä, että nämä lapset, joista monet ovat alle viisivuotiaita, taaperoita, päiväkoti-ikäisiä lapsia, heitä pitää auttaa, lapsen etu pitää olla ensisijainen. Tämä ei ole kokoomuksen linja, ja minun mielestäni kokoomuksen linja on tässä suhteessa väärä. Toinen asia, jota olen peräänkuuluttanut, on se, että kunnioitetaan meidän oikeusvaltiota ja vallan kolmijako-oppia. Hallitus, eduskunta, poliitikot tekevät poliittisia linjauksia, poliittisia päätöksiä, mutta me emme tee päätöksiä yksilöiden hengestä ja elämästä, me emme tee päätöksiä yksilötasolla. Se on sitten viranomaisten tehtävä, joilla se toimivaltuus on. Mielestäni tästä pitää pitää kiinni. Olin aika ihmeissäni siitä, että kokoomuksen suunnalta tämä erittäin voimakkaasti kyseenalaistettiin ja sanottiin, että hallitus piilottelee virkamiesten selän takana. Näinhän ei ole. Meillä on oikeusvaltiorakenteet ja niistä kaikissa tilanteissa pitää kiinni”, Marin selvitti.

Hän sai aikaan kovan kohun aikaisemmin viikolla eduskunnassa kysymällä, eikö kokoomuslaisia hävetä.

”Puheeni tuli sydämestä ja siitä ihmetyksestä, miten kokoomus on tässä asemoitunut. Ei siinä ollut mitään erityistä hyökkäystä vaan aitoa ihmetystä tätä asemointia kohtaan”, Marin sanoi lauantaina.

Hän otti Ykkösaamussa kantaa myös ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) asemaan. Kymmenen kansanedustajaa teki torstaina Haaviston toimista muistutuksen, minkä vuoksi perustuslakivaliokunta aloittaa perustuslain mukaisen tutkinnan Haaviston toiminnan lainmukaisuudesta.

”Ulkoministeri Haavistolla on hallituksen ja eduskunnan luottamus, tämä mitattiin tällä viikolla välikysymyksen yhteydessä. Tämä toimintalinja, jonka hallitus valitsi on hyvin samankaltainen, kuin Haavistolla on ollut. Tietenkin ministerin toiminnasta on mahdollisuus valittaa ja oikeuskansleri tutkii asian. Tämä oikeus, siihen vastataan ja katsotaan, onko toimittu asianmukaisesti”, Marin kommentoi.

Perustuslakivaliokunta voi pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi. Jos asiassa nostettaisiin syyte, edessä voisi olla valtakunnanoikeus. Jos perustuslakivaliokunta äänestää kannanotostaan ja äänet menevät tasan, valiokunnan päätökseksi tulee lievempi kanta.

