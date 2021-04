Ravintolat ovat saaneet maanantaista lähtien olla rajatusti auki pahimmilla epidemia-alueillakin. Ehdot ovat kuitenkin tiukat, sillä alkoholia saa anniskella vain kello 7–17 ja ruokaravintoloidenkin on suljettava ovensa kello 19.

Ravintola-alalla muun muassa kahvila- ja catering-yrittäjänä toiminut Liike nytin kuntavaaliehdokas Kristian Meurman tuo Puheenvuoron blogissaan esiin, miksi lounastarjoilu on laiha lohtu ravintoloitsijoille.

Meurman itse toimi vielä maaliskuussa 2020 ravintolapäällikkönä, mutta päätti sittemmin ”osittain johtuen hallituksen poukkoilevasta kriisinjohtamisesta sekä epäjohdonmukaisuuksista esimerkiksi ravintolarajoituksien suhteen” jättää palkkatyön epävarmuuden ja siirtyi päätoimiseksi opiskelijaksi.

”En kuitenkaan ole mihinkään kadottanut ymmärrystäni niin entistä työnantajaani (jonka koko henkilökunta tälläkin hetkellä on lomautettuna), kuin kollegoita tai muita ravintola-alan toimijoita kohtaan”, hän kirjoittaa.

”Jos nyt sitten tällä vaatimattoman 25 vuoden ravintola-alan kokemuksella teen esimerkkilaskelman näiden rajoitusten vaikutuksesta.”

Suurin ongelma on nyt raha, Meurman aloittaa.

”Sitä kun ei monellakaan yrittäjällä yksinkertaisesti (enää) ole epidemian tässä vaiheessa.”

Nykyinen pahimpien alueiden aukiolomalli sulkee iltaruokailun pois käytännössä kokonaan.

”Kuinka moni potentiaalinen ravintola-asiakas ryntää suoraan työpäivän päätteeksi hirveällä kiireellä ravintolaan, jotta saisi tilata sen lasillisen viiniä klo 17, jonka haluaa nauttia pääruoan kanssa, kun tämä tulee pöytään klo 18?” Meurman kirjoittaa.

No, jäähän sentään lounasaika, hän jatkaa.

”Nyt tulee vuosisadan paljastus: lounasruokailu ei ole mitään kovan luokan bisnestä!”

Miten niin ei, Meurman kysyy ja vastaa laskelmallaan.

”No siten niin ei, että lounas suurimmissa kaupungeissamme maksaa yleisesti ns. lounassetelin maksimiarvon verran, vuonna 2021 tuo on 10,90 €. Jos tehdään nopea laskutoimitus ja todetaan, että lounasta valmistaa yksi kokki, esillepanossa ja buffet-pöydän täytössä avustaa yksi saliapulainen ja lisäksi paikalla on yksi vastaavan hoitajan sijaisena toimiva tarjoilija (tämä pätevyys on oltava, jos kyseessä on anniskeluravintola, vaikkei lounasaikaan alkoholia myytäisi). Katsotaan pelkästään henkilöstökuluja: kokin tuntipalkka on 11,62 € / h, saliapulaisen 10,15 € / h ja varavastaavan tarjoilijan 13,35 € / h. Pelkät palkkakulut ilman sivukuluja, jotka siis lasketaan tuohon päälle, ovat 35,12 € / h. Todellinen palkkakustannus on lähemmäs 65 € / h, sisältäen työnantajan osuuden TyEL-maksusta, pakolliset vakuutusmaksut jne. Tämä siis edellyttäen, että kenelläkään mainituista työntekijöistä ei ole yli 2 vuotta työkokemusta ja että he suostuvat työskentelemään työehtosopimuksen määrittelemällä tehtäväkohtaisella minimipalkalla", hän kirjoittaa.

”Lounaiden katteet luonnollisesti vaihtelevat, tarjottavan menun, hävikin määrän, satokauden, tukkusopimusten ja alennusten sekä monien muiden tekijöiden myötä. Mutta väittäisin, että harvassa paikassa reaalikate kiipeää yli kolmannekseen. Tämä tarkoittaisi siis, että tuosta 10,90 € kun vähennetään arvonlisävero (14 %), saadaan viivan alle jäävä summa -> 9,374 / 3 = 3,125. Eli tuosta 10,90 € lounaasta jää voittoa reilu 3 euroa. Nyt, kun pelkät palkkakulut huitelevat tuossa n. 65 € / tunti, niin äkkiseltään laskien, pitäisi vajaa 21 lounasta myydä tunnissa, jokaista palkanmaksutuntia kohden”, hän jatkaa huomauttaen, että työtuntilaskelma on suuntaa-antava.

Jos ravintolan koko päivän palkkakulut ovat 455 euroa, täytyy sen kattamiseksi 3 euron ”voiton” tuottavia lounaita myytävä 152 kappaletta, ”eli toisin sanoen keskimäärin vajaa 40 tunnissa, koko lounasajan”, Meurman jatkaa.

”Ei ehkä kuulosta paljolta, mutta tosiasia on se, että vaikka ruokailu tapahtuisi buffet-pöydästä, on jo 40 lounaan puskeminen tunnissa ihan riittävä suoritus kolmelta työntekijältä.”

Lisäksi laskelmassa huomioidaan vain palkkakulut, ei esimerkiksi tilavuokria.

Yhdeltä lounasasiakkaalta ei siis ”kovin suurta taloudellista hyötyä saada”, hän summaa.

”Tästä syystä lounasmyynti perustuu tietysti volyymiin. Hyödyke, joka tällä hetkellä puuttuu, koska mahdollisimman moni pysyttelee kotona etätöissä, eikä välttämättä käytä lähiravintolan lounaspalvelua hyödykseen tästä johtuen.”

”Viimeisen 25 vuoden aikana en tällaista ravintolakäyttäytymistä ole Suomessa nähnyt”

Lounasruokailun ero illallisiin on suuri, Meurman jatkaa avaten kirjoituksessaan myös iltaruokailun tuottologiikkaa, jossa muun muassa juomat ovat merkittävässä roolissa.

”Ilta-aikaan siis tunnin tulos yhdeltä asiakkaalta on 18,95 €”, hän summaa esimerkkilaskelmansa.

Meurman vastaa jo ennalta kommentteihin siitä, että voisihan päivällisellä käydä myös kello 17-19 välisenä aikana.

”Tottakai voi! Ongelma vaan on se, että viimeisen 25 vuoden aikana en tällaista ravintolakäyttäytymistä ole Suomessa nähnyt, joten epäilenpä, ettei ravintoloiden varauskirjat tälläkään viikolla pursuile varauksia näille kellonajoille.”

Kun vielä asiakasmääriä on rajoitettu, pitää Meurman ravintoloiden avaamisen ehtoja kohtuuttomina.

”Joten, voisiko ministeri [Krista] Kiuru selventää, että millä ilveellä näillä realiteeteillä voidaan nähdä kohtuullisena pyörittää ruokaravintolaa esimerkiksi Helsingissä tänään, 19.4.2021, kun ravintoloitsijoiden tulisi riemuiten ovensa avata?” hän kysyy.

